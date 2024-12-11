Базовий або флагманський iPhone 16 - який варіант краще вибрати

iPhone 16. Фото: із мережі

Щороку Apple радує шанувальників новим поколінням iPhone. Лінійка iPhone 16 представлена базовими та флагманськими моделями. Перед покупцем постає важливе питання: який із цих смартфонів краще підійде саме йому?

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Дизайн та матеріали корпусу

Apple зберігає фірмовий стиль, тому відмінності у деталях:

в iPhone 16 корпус виконаний з алюмінію із глянсовим склом на задній панелі. Він виглядає стильно, але менш стійкий до подряпин та ударів;

в iPhone 16 Pro корпус з титану робить пристрій легшим та міцнішим.

Якщо ви шукаєте преміальні матеріали та стійкість до зношування, то Pro-версія явно виграє. Матовий задник не збирає відбитків пальців, що оцінять ті, хто любить носити телефон без чохла.

Дисплей: наскільки важливим є ProMotion

В Айфон 16 Super Retina XDR-дисплей на 6,1 дюйма, з яким ви отримуєте яскраву та чітку картинку. Це стандартне рішення для повсякденного використання. Pro-версія пропонує ProMotion із частотою оновлення до 120 Гц. Крім того, дисплей iPhone 16 Pro став яскравішим - до 2500 ниток, що особливо корисно при сонячному освітленні.

Продуктивність та завдання

У iPhone 16 встановлений процесор A17 Bionic – потужний чіп. Він підходить для роботи з графікою та відео, зможе обробляти їх у реальному часі. Більшість завдань цього достатньо. У iPhone 16 Pro використовується новий A18 Bionic із ще більш високою продуктивністю та енергоефективністю. Він підходить для тих, хто монтує відео, створює 3D-графіку або використовує ресурсомісткі програми.

Камери: базова зйомка або професійна

Одна з найпомітніших різниць між версіями у камерах. У iPhone 16 подвійний задній об'єктив забезпечує чудову якість знімків при хорошому освітленні, але не вистачає додаткових функцій. Флагман має потрійну камеру, включаючи перископічний зум (5x) для зйомки на відстані. Поліпшений кінематографічний режим, підтримка ProRAW та ProRes дають більше можливостей для зйомки.

Ціна: що вигідніше?

Більш доступна ціна робить iPhone 16 чудовим вибором для тих, хто хоче спробувати нові технології Apple без переплати. На iPhone 16 Pro ціна вища в середньому на 200 доларів. Вартість значно вища, але вона виправдана преміальними матеріалами, покращеними камерами та додатковими функціями.

Якщо ваш бюджет обмежений, базова версія буде оптимальним вибором. Але якщо ви готові заплатити за технологію преміум-класу, Pro виправдає свої гроші.