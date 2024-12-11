Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Актуально arrow Базовий чи флагманський iPhone 16: що вибрати? arrow

Базовий чи флагманський iPhone 16: що вибрати?

11 грудня 2024 13:13
Марина Кісаделі - Редактор
Базовий або флагманський iPhone 16 - який варіант краще вибрати
iPhone 16. Фото: із мережі
Марина Кісаделі - Редактор

Щороку Apple радує шанувальників новим поколінням iPhone. Лінійка iPhone 16 представлена базовими та флагманськими моделями. Перед покупцем постає важливе питання: який із цих смартфонів краще підійде саме йому?

Експерти інтернет-магазину Apple My Cloud Store допоможуть розібратися.

Читайте також:

Дизайн та матеріали корпусу

Apple зберігає фірмовий стиль, тому відмінності у деталях:

  • в iPhone 16 корпус виконаний з алюмінію із глянсовим склом на задній панелі. Він виглядає стильно, але менш стійкий до подряпин та ударів;
  • в iPhone 16 Pro корпус з титану робить пристрій легшим та міцнішим.

Якщо ви шукаєте преміальні матеріали та стійкість до зношування, то Pro-версія явно виграє. Матовий задник не збирає відбитків пальців, що оцінять ті, хто любить носити телефон без чохла.

Дисплей: наскільки важливим є ProMotion

В Айфон 16 Super Retina XDR-дисплей на 6,1 дюйма, з яким ви отримуєте яскраву та чітку картинку. Це стандартне рішення для повсякденного використання. Pro-версія пропонує ProMotion із частотою оновлення до 120 Гц. Крім того, дисплей iPhone 16 Pro став яскравішим - до 2500 ниток, що особливо корисно при сонячному освітленні.

Продуктивність та завдання

У iPhone 16 встановлений процесор A17 Bionic – потужний чіп. Він підходить для роботи з графікою та відео, зможе обробляти їх у реальному часі. Більшість завдань цього достатньо. У iPhone 16 Pro використовується новий A18 Bionic із ще більш високою продуктивністю та енергоефективністю. Він підходить для тих, хто монтує відео, створює 3D-графіку або використовує ресурсомісткі програми.

Камери: базова зйомка або професійна

Одна з найпомітніших різниць між версіями у камерах. У iPhone 16 подвійний задній об'єктив забезпечує чудову якість знімків при хорошому освітленні, але не вистачає додаткових функцій. Флагман має потрійну камеру, включаючи перископічний зум (5x) для зйомки на відстані. Поліпшений кінематографічний режим, підтримка ProRAW та ProRes дають більше можливостей для зйомки.

Ціна: що вигідніше?

Більш доступна ціна робить iPhone 16 чудовим вибором для тих, хто хоче спробувати нові технології Apple без переплати. На iPhone 16 Pro ціна вища в середньому на 200 доларів. Вартість значно вища, але вона виправдана преміальними матеріалами, покращеними камерами та додатковими функціями.

Якщо ваш бюджет обмежений, базова версія буде оптимальним вибором. Але якщо ви готові заплатити за технологію преміум-класу, Pro виправдає свої гроші.

Apple iPhone смартфон продаж iPhone 16

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:30 Мобілізація молоді — чи потрібно призивати до армії 18-річних

06:30 Ухилення від призову — що говорить закон

06:30 Кукурудза у тренді — скільки можна заробити на агрокультурі

06:29 США випробували гіперзвукову ракету — яка у неї швидкість

Термінова новина

06:25 У Харкові пролунали вибухи — росіяни завдали удару по передмістю

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

05:21 Рецепт з кулінарної книги Гаррі Поттера — млинці від місіс Уізлі

06:30 Мобілізація молоді — чи потрібно призивати до армії 18-річних

06:30 Ухилення від призову — що говорить закон

06:30 Кукурудза у тренді — скільки можна заробити на агрокультурі

06:29 США випробували гіперзвукову ракету — яка у неї швидкість

Термінова новина

06:25 У Харкові пролунали вибухи — росіяни завдали удару по передмістю

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

05:21 Рецепт з кулінарної книги Гаррі Поттера — млинці від місіс Уізлі

Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024
Ексклюзив

19:34 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

5 грудня 2024

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Text

22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Text

19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Text

19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Text

18:03 Гетьманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда відповів, чи будуть на інавгурації в США українські нардепи

Text

16:41 Попенко пояснив, скільки кияни можуть сидіти без світла взимку

Text

13:04 Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

Text

12:39 Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК