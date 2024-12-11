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Базовый или флагманский iPhone 16: что выбрать?

11 декабря 2024 13:13
Марина Кисадели - Редактор
Базовый или флагманский iPhone 16 — какой вариант лучше выбрать
iPhone 16. Фото: из сети
Марина Кисадели - Редактор

Каждый год Apple радует поклонников новым поколением iPhone. Линейка iPhone 16 представлена базовыми и флагманскими моделями. Перед покупателем встает важный вопрос: какой из этих смартфонов лучше подойдет именно ему?

Эксперты интернет-магазина продукции Apple My Cloud Store помогут разобраться.

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Дизайн и материалы корпуса

Apple сохраняет фирменный стиль, поэтому различия кроются в деталях:

  • в iPhone 16 корпус выполнен из алюминия с глянцевым стеклом на задней панели. Он выглядит стильно, но менее устойчив к царапинам и ударам;
  • в iPhone 16 Pro корпус из титана делает устройство более легким и прочным. 

Если вы ищете премиальные материалы и устойчивость к износу, то Pro-версия явно выигрывает. Матовый задник не собирает отпечатки пальцев, что оценят те, кто любит носить телефон без чехла.

Дисплей: насколько важен ProMotion

В Айфон 16 Super Retina XDR-дисплей на 6,1 дюйма, с которым вы получаете яркую и четкую картинку. Это стандартное решение для повседневного использования. Pro-версия предлагает ProMotion с частотой обновления до 120 Гц. Кроме того, дисплей iPhone 16 Pro стал ярче — до 2500 нит, что особенно полезно при солнечном освещении.

Производительность и задачи

В iPhone 16 установлен процессор A17 Bionic — мощный чип. Он подходит для работы с графикой и видео, сможет обрабатывать их в реальном времени. Для большинства задач этого достаточно. В iPhone 16 Pro используется новый A18 Bionic с еще более высокой производительностью и энергоэффективностью. Он подходит для тех, кто монтирует видео, создает 3D-графику или использует ресурсоемкие приложения. 

Камеры: базовая съемка или профессиональная

Одна из самых заметных разниц между версиями кроется в камерах. В iPhone 16 двойной задний объектив обеспечивает отличное качество снимков при хорошем освещении, но не хватает дополнительных функций. Флагман оснащен тройной камерой, включая перископический зум (5x) для съемки на расстоянии. Улучшенный кинематографический режим, поддержка ProRAW и ProRes дают больше возможностей для съемки.

Цена: что выгоднее?

Более доступная цена делает iPhone 16 отличным выбором для тех, кто хочет попробовать новейшие технологии Apple без переплаты. На iPhone 16 Pro цена выше в среднем на 200 долларов. Стоимость значительно выше, но она оправдана премиальными материалами, улучшенными камерами и дополнительными функциями.

Если ваш бюджет ограничен, базовая версия будет оптимальным выбором. Но если вы готовы заплатить за технологии премиум-класса, Pro оправдает свои деньги.

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