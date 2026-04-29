Безкоштовні консультації, тести та профорієнтація: на "Фестивалі кар’єри" відкриють "Кар’єрне кафе"

Фестиваль кар'єри в Києві

21-24 травня на ВДНГ вдруге відбудеться "Фестиваль кар’єри", що допоможе з пошуком роботи, кар’єрним плануванням і вибором освіти. Новинкою цього сезону стане "Кар’єрне кафе" — неформальний простір, де гості фестивалю зможуть дослідити свої сильні сторони та краще зрозуміти своє професійне спрямування. Партнером локації є Швейцарсько-український проєкт DECIDE.

У "Кар’єрному кафе" можна буде отримати безкоштовні консультації від карʼєрних радників, пройти мінітести, долучитися до профорієнтаційних ігор, виконати інтерактивні вправи на самопізнання та спробувати себе в майстеркласах.

"На професійному шляху часто виникають сумніви й тиск, що можуть сповільнювати розвиток. Саме тому в нас з’явилася ідея створити "Кар’єрне кафе" — безпечний простір для підтримки й неформального діалогу без стресу. Тут можна краще зрозуміти себе, обрати кар'єрний напрямок та сформувати наступні кроки. І все це — у комфортній та дружній атмосфері", — зазначає керівниця "Фестивалю кар’єри" Катерина Ломакіна.

Фестиваль кар'єри

"Меню" активностей у кафе буде розраховане на три категорії: дорослих, підлітків і дітей. Дорослі, наприклад, зможуть осмистили власний професійний досвід, визначити свої сильні сторони, наявні навички та ресурси, а також взяти участь в інтерактивних активностях, щоб зрозуміти можливі напрями розвитку своєї кар’єри.

Підлітки зможуть дослідити власні таланти, створюючи "Кар’єрний поке-боул" й виконуючи вправу-колаж про мотивацію до заробітку з "енергетичним смузі "Грошовий драйв"". А під час вправи "Кар’єрне морозиво" — візуалізуватимуть власну карту мрій.

Для дітей передбачене окреме "дитяче меню": пазл-ланч "Професійна мозаїка", "Професійне лото та доміно", гра "Хто я?", "Розмальовка мрій" — усе в ігровому форматі, що знайомить із світом професій.

Окремою частиною програми стане рухливий профорієнтаційний квест територією ВДНГ, який допоможе краще зрозуміти свої можливі освітні або професійні траєкторії. Тих, хто пройде весь маршрут, чекатиме приємний сюрприз.

Крім того, в "Кар’єрному кафе" облаштують простір для діалогу між представниками освіти, влади та бізнесу щодо реалізації національної системи профорієнтації дітей і підлітків, яка допомагатиме учням у виборі майбутньої професії. Цю систему минулого року запустили в пілотному форматі. На локації представники компаній, підприємств та інших організацій зможуть дізнатися, як долучитися до її впровадження, обговорити можливі формати партнерства з громадами та закладами освіти, а також загалом побачити, як саме бізнес може стати учасником формування сучасної системи профорієнтації в Україні.

Загалом простір "Кар’єрного кафе" стане місцем знайомств — як професійних, так і неформальних — та нових емоцій у невимушеній атмосфері.

"Фестиваль кар’єри" відбудеться з 21 по 24 травня за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, ВДНГ. Тут зберуться понад 200 українських компаній і брендів, а також відбудеться понад 150 подій — експрес-співбесіди, майстеркласи, лекції та профорієнтаційні активності. Вхід на подію — вільний.

