Бесплатные консультации, тесты и профориентация: на "Фестивале карьеры" откроют "Карьерное кафе"

Фестиваль карьеры в Киеве

21-24 мая на ВДНХ во второй раз состоится "Фестиваль карьеры", который поможет с поиском работы, карьерным планированием и выбором образования. Новинкой этого сезона станет "Карьерное кафе" — неформальное пространство, где гости фестиваля смогут исследовать свои сильные стороны и лучше понять свое профессиональное направление. Партнером локации является Швейцарско-украинский проект DECIDE.

В "Карьерном кафе" можно будет получить бесплатные консультации от карьерных советников, пройти мини-тесты, присоединиться к профориентационным играм, выполнить интерактивные упражнения на самопознание и попробовать себя в мастер-классах.

"На профессиональном пути часто возникают сомнения и давление, которые могут замедлять развитие. Именно поэтому у нас появилась идея создать "Карьерное кафе" — безопасное пространство для поддержки и неформального диалога без стресса. Здесь можно лучше понять себя, выбрать карьерное направление и сформировать следующие шаги. И все это — в комфортной и дружеской атмосфере", — отмечает руководитель "Фестиваля карьеры" Екатерина Ломакина.

"Меню" активностей в кафе будет рассчитано на три категории: взрослых, подростков и детей. Взрослые, например, смогут осмыслить собственный профессиональный опыт, определить свои сильные стороны, имеющиеся навыки и ресурсы, а также принять участие в интерактивных активностях, чтобы понять возможные направления развития своей карьеры.

Подростки смогут исследовать собственные таланты, создавая "Карьерный поке-боул" и выполняя упражнение-коллаж о мотивации к заработку с "энергетическим смузи "Денежный драйв"". А во время упражнения "Карьерное мороженое" — визуализировать собственную карту мечты.

Читайте также:

Конструирование для детей

Для детей предусмотрено отдельное "детское меню": пазл-ланч "Профессиональная мозаика", "Профессиональное лото и домино", игра "Кто я?", "Раскраска мечты" — все в игровом формате, что знакомит с миром профессий.

Отдельной частью программы станет подвижный профориентационный квест по территории ВДНХ, который поможет лучше понять свои возможные образовательные или профессиональные траектории. Тех, кто пройдет весь маршрут, будет ждать приятный сюрприз.

Кроме того, в "Карьерном кафе" обустроят пространство для диалога между представителями образования, власти и бизнеса по реализации национальной системы профориентации детей и подростков, которая будет помогать ученикам в выборе будущей профессии. Эту систему в прошлом году запустили в пилотном формате. На локации представители компаний, предприятий и других организаций смогут узнать, как приобщиться к ее внедрению, обсудить возможные форматы партнерства с общинами и учебными заведениями, а также в целом увидеть, как именно бизнес может стать участником формирования современной системы профориентации в Украине.

В целом пространство "Карьерного кафе" станет местом знакомств — как профессиональных, так и неформальных — и новых эмоций в непринужденной атмосфере.

"Фестиваль карьеры" состоится с 21 по 24 мая по адресу: г. Киев, проспект Академика Глушкова, 1, ВДНХ. Здесь соберутся более 200 украинских компаний и брендов, а также состоится более 150 событий — экспресс-собеседования, мастер-классы, лекции и профориентационные активности. Вход на событие - свободный.

