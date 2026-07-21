Безоплатне та анонімне тестування тепер доступне киянам: AHF Україна відкриває першу клініку Test & Treat у Києві.

Клініка Test & Treat. Фото: AHF Україна.

16 липня у Києві відбулося урочисте відкриття Test & Treat Clinic – першої клініки цього формату в місті. Клініка працює за моделлю "Тестуй і лікуй" (Test & Treat): де пацієнти отримують діагностику, призначення лікування та подальший медичний супровід в одному місці, без затримок і бюрократичних бар'єрів, у середовищі, вільному від стигми.



Відкриття організувала благодійна організація AHF Україна (AIDS Healthcare Foundation), яка з 2009 року забезпечує людей в Україні доступом до тестування, лікування та підтримки у сфері ВІЛ.

Клініка Test & Treat. Фото: AHF Україна.

Формат клініки "Test & Treat" ("Тестуй і лікуй") вже довів свою ефективність в Одесі: пацієнти отримують діагностику, призначення лікування та подальший медичний супровід в одному місці. Такий підхід дозволяє людям, які живуть з ВІЛ, своєчасно розпочинати терапію та отримувати постійну підтримку в середовищі, вільному від стигми.

Клініка Test & Treat. Фото: AHF Україна.

"Відкриття клініки Test & Treat у Києві – це ще один крок до того, щоб допомога людям з ВІЛ була швидкою, доступною та вільною від стигми. Ми об'єднуємо діагностику, лікування та супровід в одному місці, щоб пацієнт не втрачав дорогоцінний час між тестом і початком терапії. Це особливо важливо зараз, коли система охорони здоров'я працює під надзвичайним навантаженням", – Ярослава Лопатіна, Голова Представництва AIDS Healthcare Foundation, Україна.

Пріоритети та плани AHF Україна

Відкриття київської клініки Test & Treat є частиною ширшої стратегії AHF Україна, спрямованої на посилення доступу до медичних послуг, розширення профілактичних програм та впровадження сталих рішень для подолання епідемії ВІЛ в умовах війни та постійного навантаження на систему охорони здоров'я.

Розширення мережі клінік Test & Treat дозволить більшій кількості людей своєчасно отримувати діагностику, лікування та довготривалу медичну підтримку. Паралельно організація розвиватиме модель Wellness Center розширюючи послуги у сфері сексуального та репродуктивного здоров'я, діагностики й лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, а також інтегровані профілактичні програми.

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Клініка Test & Treat. Фото: AHF Україна.

Серед інших стратегічних напрямів масштабування програм тестування, зокрема мобільних та громадсько-орієнтованих ініціатив, для більш раннього виявлення ВІЛ, вірусних гепатитів та ІПСШ; інвестиції в інформаційні кампанії та адвокацію, спрямовані на подолання стигми; а також посилення партнерства з державними установами, організаціями громадянського суспільства та міжнародними партнерами задля скоординованої національної відповіді на ВІЛ.

AHF Україна залишається відданою забезпеченню доступу до якісних медичних послуг для кожного – незалежно від соціального статусу, досвіду переміщення чи фінансових можливостей.

Клініка Test & Treat. Фото: AHF Україна.

Як пройти тестування

Пройти тестування можна за адресою: вул. Шота Руставелі, 15Б, Test & Treat Clinic, Київ. Тестування та консультація безкоштовні та конфіденційні. Дізнатися більше про графік прийому можна за телефоном +38 (050) 5050870 або електронною поштою info.ua@aidshealth.org

Про AHF Україна

AHF (AIDS Healthcare Foundation) – найбільша у світі неприбуткова організація, що надає медичну допомогу людям з ВІЛ. В Україні AHF працює з 2009 року та наразі забезпечує медичний догляд для десятків тисяч людей, які живуть з ВІЛ, через мережу партнерських закладів по всій країні, а також через власні клініки у Одесі та Києві.

https://freehivtest.org.ua

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