Клиника Test & Treat. Фото: AHF Украина.

16 июля в Киеве состоялось торжественное открытие Test & Treat Clinic — первой клиники такого формата в городе. Клиника работает по модели "Тестируй и лечи" (Test & Treat): здесь пациенты проходят диагностику, получают назначение лечения и дальнейшее медицинское сопровождение в одном месте, без задержек и бюрократических барьеров, в среде, свободной от стигмы.



Открытие организовала благотворительная организация AHF Украина (AIDS Healthcare Foundation), которая с 2009 года обеспечивает людям в Украине доступ к тестированию, лечению и поддержке в сфере ВИЧ.

Клиника Test & Treat. Фото: AHF Украина.

Формат клиники "Test & Treat" ("Тестируй и лечи") уже доказал свою эффективность в Одессе: пациенты проходят диагностику, получают назначение лечения и дальнейшее медицинское сопровождение в одном месте. Такой подход позволяет людям, живущим с ВИЧ, своевременно начинать терапию и получать постоянную поддержку в среде, свободной от стигмы.

Клиника Test & Treat. Фото: AHF Украина.

"Открытие клиники Test & Treat в Киеве — это еще один шаг к тому, чтобы помощь людям с ВИЧ была быстрой, доступной и свободной от стигмы. Мы объединяем диагностику, лечение и сопровождение в одном месте, чтобы пациент не терял драгоценное время между тестом и началом терапии. Это особенно важно сейчас, когда система здравоохранения работает в условиях чрезвычайной нагрузки", — Ярослава Лопатина, глава представительства AIDS Healthcare Foundation в Украине.

Приоритеты и планы AHF Украина

Открытие киевской клиники Test & Treat является частью более широкой стратегии AHF Украина, направленной на расширение доступа к медицинским услугам, расширение профилактических программ и внедрение устойчивых решений для преодоления эпидемии ВИЧ в условиях войны и постоянной нагрузки на систему здравоохранения.

Расширение сети клиник Test & Treat позволит большему количеству людей своевременно получать диагностику, лечение и долгосрочную медицинскую поддержку. Параллельно организация будет развивать модель Wellness Center, расширяя услуги в сфере сексуального и репродуктивного здоровья, диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, а также интегрированные профилактические программы.

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Клиника Test & Treat. Фото: AHF Украина.

Среди других стратегических направлений — расширение масштабов программ тестирования, в частности мобильных и ориентированных на общественность инициатив, для более раннего выявления ВИЧ, вирусных гепатитов и ИППП; инвестиции в информационные кампании и адвокацию, направленные на преодоление стигмы; а также укрепление партнерства с государственными учреждениями, организациями гражданского общества и международными партнерами в целях скоординированного национального ответа на ВИЧ.

AHF Украина по-прежнему привержена обеспечению доступа к качественным медицинским услугам для каждого — независимо от социального статуса, опыта перемещения или финансовых возможностей.

Клиника Test & Treat. Фото: AHF Украина.

Как пройти тестирование

Пройти тестирование можно по адресу: ул. Шота Руставели, 15Б, Test & Treat Clinic, Киев. Тестирование и консультация бесплатны и конфиденциальны. Узнать больше о графике приема можно по телефону +38 (050) 5050870 или по электронной почте info.ua@aidshealth.org

Об AHF Украина

AHF (AIDS Healthcare Foundation) — крупнейшая в мире некоммерческая организация, оказывающая медицинскую помощь людям с ВИЧ. В Украине AHF работает с 2009 года и в настоящее время обеспечивает медицинскую помощь десяткам тысяч людей, живущих с ВИЧ, через сеть партнерских учреждений по всей стране, а также через собственные клиники в Одессе и Киеве.

https://freehivtest.org.ua

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