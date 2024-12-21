Бій Усика та Ф'юрі — за донат від 100 грн розігрують рукавицю з підписом боксера

Олександр Усик. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

До легендарного бою Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі розігрується рукавиця з підписом українського боксера. Взяти участь можна за донат на реабілітацію та протезування важкопоранених військових у розмірі від 100 гривень.

Про це повідомляє Спортхаб ЕБШ.

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Розіграш боксерської рукавиці з підписом Усика

Організаторами розіграшу є Спортхаб ЕБШ, яким подарували цю трофейну рукавицю.

Рукавиця з підписом Усика. Фото: instagram.com/ebsh_kyiv

Усі зібрані кошти спрямують до благодійного фонду Future for Ukraine на протезування та реабілітацію українських захисників.

Як взяти участь у розіграші:

закинути донат від 100 грн можна на банку;

обовʼязково написати у коментарях до платежу свій нік в Instagram.

Переможця обиратимуть 24 грудня серед всіх донатів рандомно. Результати будуть опубліковані в Instagram-stories Спортхабу ЕБШ.

Ціль збору — 300 000 гривень.

Нагадаємо, напередодні бою Усик і Фʼюрі провели традиційну церемонію зважування. Український боксер та британець зустрілися в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Відомо, що за боєм Усик — Фʼюрі стежитиме унікальна система підрахунку очок зі штучним інтелектом.