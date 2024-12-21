Бій Усика та Ф'юрі — за донат від 100 грн розігрують рукавицю з підписом боксера

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом
До легендарного бою Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі розігрується рукавиця з підписом українського боксера. Взяти участь можна за донат на реабілітацію та протезування важкопоранених військових у розмірі від 100 гривень.
Про це повідомляє Спортхаб ЕБШ.
Розіграш боксерської рукавиці з підписом Усика
Організаторами розіграшу є Спортхаб ЕБШ, яким подарували цю трофейну рукавицю.
Усі зібрані кошти спрямують до благодійного фонду Future for Ukraine на протезування та реабілітацію українських захисників.
Як взяти участь у розіграші:
- закинути донат від 100 грн можна на банку;
- обовʼязково написати у коментарях до платежу свій нік в Instagram.
Переможця обиратимуть 24 грудня серед всіх донатів рандомно. Результати будуть опубліковані в Instagram-stories Спортхабу ЕБШ.
Ціль збору — 300 000 гривень.
Нагадаємо, напередодні бою Усик і Фʼюрі провели традиційну церемонію зважування. Український боксер та британець зустрілися в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
Відомо, що за боєм Усик — Фʼюрі стежитиме унікальна система підрахунку очок зі штучним інтелектом.
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