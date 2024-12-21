Бой Усика и Фьюри — за донат от 100 грн разыгрывают перчатку с подписью боксера

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью
К легендарному бою Александра Усика с Тайсоном Фьюри разыгрывается перчатка с подписью украинского боксера. Принять участие можно за донат на реабилитацию и протезирование тяжелораненых военных в размере от 100 гривен.
Об этом сообщает Спортхаб ЕБШ.
Розыгрыш боксерской перчатки с подписью Усика
Организаторы розыгрыша — Спортхаб ЕБШ, которым подарили эту трофейную перчатку.
Все собранные средства будут направлены в благотворительный фонд Future for Ukraine на протезирование и реабилитацию украинских защитников.
Как принять участие в розыгрыше:
- забросить донат от 100 грн можно в банку;
- обязательно написать в комментариях к платежу свой ник в Instagram.
Победителя будут выбирать 24 декабря среди всех донатов рандомно. Результаты будут опубликованы в Instagram-stories Спортхаба ЕБШ.
Цель сбора — 300 000 гривен.
Напомним, накануне боя Усик и Фьюри провели традиционную церемонию взвешивания. Украинский боксер и британец встретились в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Известно, что за боем Усик — Фьюри будет следить уникальная система подсчета очков с искусственным интеллектом.
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