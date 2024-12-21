Бой Усика и Фьюри — за донат от 100 грн разыгрывают перчатку с подписью боксера

Александр Усик. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

К легендарному бою Александра Усика с Тайсоном Фьюри разыгрывается перчатка с подписью украинского боксера. Принять участие можно за донат на реабилитацию и протезирование тяжелораненых военных в размере от 100 гривен.

Об этом сообщает Спортхаб ЕБШ.

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Организаторы розыгрыша — Спортхаб ЕБШ, которым подарили эту трофейную перчатку.

Перчатка с подписью Усика. Фото: instagram.com/ebsh_kyiv

Все собранные средства будут направлены в благотворительный фонд Future for Ukraine на протезирование и реабилитацию украинских защитников.

Как принять участие в розыгрыше:

забросить донат от 100 грн можно в банку;

обязательно написать в комментариях к платежу свой ник в Instagram.

Победителя будут выбирать 24 декабря среди всех донатов рандомно. Результаты будут опубликованы в Instagram-stories Спортхаба ЕБШ.

Цель сбора — 300 000 гривен.

Напомним, накануне боя Усик и Фьюри провели традиционную церемонию взвешивания. Украинский боксер и британец встретились в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Известно, что за боем Усик — Фьюри будет следить уникальная система подсчета очков с искусственным интеллектом.