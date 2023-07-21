Бійці 131 батальйону 112 бригади ТРО. Фото: 131 батальйон

В Україні вже другий рік поспіль триває повномаштабна війна, яку роз'язала Росія проти нашої держави.

Син редакторки Новини.LIVE боронить країну у лавах ЗСУ. Разом з побратимами вони оголосили збір на техніку.

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Допомога бійцям 131 батальйону

Бійці 131 батальйону 112 бригади ТРО, в якому і служить син нашої редакторки, потребують допомоги. Для виконанння бойових завдань їм дуже необхідні:

зарядна станція;

бінокль з лазерним дальноміром;

тепловізор.

131 батальйон ТРО ЗСУ, у якому служить син нашої редакторки, від початку повномасштабного вторгнення майже безперервно бере участь у активних бойових діях. Підрозділ захищав столицю, а потім вирушив звільняти схід держави.

Бійці 131 батальйону ТРО ЗСУ на бойовому завданні: 131 батальйон

Звісно, держава надає необхідну зброю для боротьби з ворогом, але її мало. І вона теж невічна. Тому воїни 131 батальйону звертаються до усіх долучитися до збору коштів.

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Нагадаємо, в Україні триває контрнаступ. Розвідувальні дані США свідчать, що ЗСУ мають всі шанси на успішне завершення наступальної операції. Про це заявив директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільям Бернс.

За словами Вільяма Бернса, загарбники потерпають від значних "структурних недоліків". В окупантів низький моральний дух. Водночас серед російського політичного і військового керівництва панує хаос. Однак оборонні укріплення створені росіянами на захоплених територіях досить потужні, щоб приховати всі ці проблеми.