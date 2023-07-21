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Бойцы 131 батальона 112 бригады ТРО нуждаются в помощи

21 июля 2023 19:57
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Помощь бойцам 131 батальона
Бойцы 131 батальона 112 бригады ТРО. Фото: 131 батальон
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине уже второй год подряд идет полномасштабная война, которую развязала Россия против нашего государства.

Сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

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Помощь бойцам 131 батальона

Бойцы 131 батальона 112 бригады ТРО, в котором и служит сын нашего редактора, нуждаются в помощи. Для выполнения боевых задач им очень необходимы:

  • зарядная станция;
  • бинокль с лазерным дальномером;
  • тепловизор.

131 батальон ТРО ВСУ с начала полномасштабного вторжения почти непрерывно участвует в активных боевых действиях. Подразделение защищало столицу, а затем отправилось освобождать восток государства.

Бойцы 131 батальона ТРО ВСУ на боевом задании: 131 батальон

Конечно, государство предоставляет необходимое оружие для борьбы с врагом, но его мало. И оно тоже невечно. Поэтому воины 131 батальона обращаются ко всем присоединиться к сбору средств.

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Напомним, в Украине продолжается контрнаступление. Разведывательные данные США свидетельствуют, что у ВСУ есть все шансы на успешное завершение наступательной операции. Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс.

По словам Уильяма Бернса, захватчики испытывают значительные "структурные недостатки". У окупантов низкий моральный дух. В то же время, среди российского политического и военного руководства царит хаос. Однако оборонные укрепления созданные россиянами на захваченных территориях достаточно мощны, чтобы скрыть все эти проблемы.

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