Бійці ППО 3-ї ОШБр оголосоли збір на позашляховик — 500 тис. грн

Воїн ППО 3-ї ОШБр. Фото: 3-я ОШБр

Захисники нашого неба, які щодня відбивають атаки ворога, потребують підтримки. Військовослужбовці одного з найефективніших підрозділів — бійці ППО 3-ї ОШБр збирають кошти на позашляховик.

Воїни звертають до кожного українця та українки. Вони зазначають, що це є критично необхідним для виконання бойових завдань.

Читайте також:

Ціль збору — 500 000 грн.

Як допомогти військовим

Посилання на банку:

Номер банківської картки 4441 1111 2857 9616.

Підтримайте наших героїв! Кожен донат наближає перемогу. Ваш внесок може врятувати життя і забезпечити надійний захист нашого неба.

Нагадаємо, раніше бійці третьої штурмової бригади показали новий інтерактивний тир для рекрутів. Він призначений для первинного етапу вогневої підготовки. Йдеться про високотехнологічний комплекс Strata22.