Бійці ППО 3-ї ОШБр оголосоли збір на позашляховик — 500 тис. грн

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн
Захисники нашого неба, які щодня відбивають атаки ворога, потребують підтримки. Військовослужбовці одного з найефективніших підрозділів — бійці ППО 3-ї ОШБр збирають кошти на позашляховик.
Воїни звертають до кожного українця та українки. Вони зазначають, що це є критично необхідним для виконання бойових завдань.
Ціль збору — 500 000 грн.
Як допомогти військовим
Посилання на банку:
Номер банківської картки 4441 1111 2857 9616.
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Нагадаємо, раніше бійці третьої штурмової бригади показали новий інтерактивний тир для рекрутів. Він призначений для первинного етапу вогневої підготовки. Йдеться про високотехнологічний комплекс Strata22.
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