Бойцы ПВО 3-й ОШБр объявили сбор на внедорожник - 500 тыс. грн

Воин ПВО 3-й ОШБр. Фото: 3-я ОШБр

Защитники нашего неба, ежедневно отражающие атаки врага, нуждаются в поддержке. Военнослужащие одного из самых эффективных подразделений — бойцы ПВО 3-й ОШБр собирают средства на внедорожник.

Воины обращают к каждому украинцу и украинке. Они отмечают, что это критически необходимо для выполнения боевых задач.

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Цель сбора – 500 000 грн.

Как помочь военным

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Напомним, ранее бойцы третьей штурмовой бригады показали новый интерактивный тир для рекрутов. Он предназначен для первоначального этапа огневой подготовки. Речь идет о высокотехнологичном комплексе Strata22.