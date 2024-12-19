Бойцы ПВО 3-й ОШБр объявили сбор на внедорожник - 500 тыс. грн

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн
Защитники нашего неба, ежедневно отражающие атаки врага, нуждаются в поддержке. Военнослужащие одного из самых эффективных подразделений — бойцы ПВО 3-й ОШБр собирают средства на внедорожник.
Воины обращают к каждому украинцу и украинке. Они отмечают, что это критически необходимо для выполнения боевых задач.
Цель сбора – 500 000 грн.
Как помочь военным
Ссылка на банку:
Номер банковской карты 4441 1111 2857 9616.
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Напомним, ранее бойцы третьей штурмовой бригады показали новый интерактивный тир для рекрутов. Он предназначен для первоначального этапа огневой подготовки. Речь идет о высокотехнологичном комплексе Strata22.
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