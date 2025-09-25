Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Поблизу Запоріжжя збито російський Су-34
Головна Актуально BROCARD відкрив "сад краси" — найбільший бюті-простір в Україні

BROCARD відкрив "сад краси" — найбільший бюті-простір в Україні

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 10:00
Відкрився оновлений BROCARD Beauty Garden у Respublika Park у Києві — фото
Моменти, коли шопінг стає задоволенням. Фото: BROCARD

У київському ТРЦ  Respublika Park з'явився унікальний простір краси — BROCARD Beauty Garden. Це найбільший магазин відомої парфумерно-косметичної мережі площею понад 1700 м², який об'єднав у собі сучасні технології, природну естетику та новий рівень сервісу.

Концепція "живого саду" робить BROCARD Beauty Garden місцем, де краса стає не лише покупкою, а особистим досвідом. У дизайні поєднані флористичні інсталяції, природні кольори та світлові акценти, які створюють атмосферу натхнення та легкості. Відвідувачі  заходять до магазину, а опиняються у саду — світлому, багатовимірному, сповненому ароматів і кольорів. Тут все нагадує про природу: флористичні інсталяції, м'які кольори, світлові акценти. Але головне — відчуття, що краса більше не зводиться до "товару на полиці". Це емоції, досвід, відкриття.

Реклама
Читайте також:

"BROCARD Beauty Garden — це не просто гарний простір. Це найбільший парфумерно-косметичний магазин в країні, де представлений найширший в офлайні асортимент товарів та найкращі бренди. Тут є все і для всіх, і це було головною ідеєю цього проекту, ще до того, як народився його візуальний образ — образ саду краси", — каже директор зі стратегічного розвитку компанії і спонсор проєкту Олена Лада.

Новий простір BROCARD у Республіці
Новий beauty-простір BROCARD. Фото: BROCARD

У Beauty Garden можна не лише обирати з понад 400 світових брендів косметики, догляду чи БАДів, а й пройти діагностику шкіри та волосся, отримати консультації експертів. Є тематичні галереї на будь-який смак: азійська косметика, дитячі продукти, товари для тіла, волосся і навіть для домашніх улюбленців.

Гордість магазину — галерея ароматів. Це масштабний простір, де зібрані найкращі світові бренди парфумерії: від культових ароматів і світових бестселерів до найновіших прем'єр. Особливе місце займає колекція нішевої парфумерії: 160 м², 111 брендів від майстрів з усього світу. Це місце, де кожен зможе знайти свій аромат-настрій, свій аромат-історію.

Оновлений магазин BROCARD
В пошуках свого ідеального аромату у Beauty Garden. Фото: BROCARD

Реалізувати настільки масштабний проєкт у час війни — сміливий крок, але для компанії — це не просто бізнес-рішення.

"Beauty Garden для нас — не лише новий рівень ритейлу, а й символ витримки і віри у майбутнє, в людей. Так, це ризик під час війни. Але саме тому ми це зробили, аби сказати собі й іншим: ми не ставимо життя на паузу і не зупиняємось там, де інші гальмують. Ми були і залишаємося першими й задаємо напрямок розвитку ринку", — пояснює співзасновник і керуючий бізнесом компанії Юрій Гаткін.

Один з нових цікавих сервісів для клієнтів — електронний подарунковий сертифікат eCard. Його можна придбати і отримати на мобільний телефон протягом кількох хвилин. Сертифікат діє як онлайн, так і у всіх магазинах мережі, у тому числі у BROCARD Beauty Garden, підходить для оплати будь-яких товарів (навіть зі знижками) та доступний у номіналах від 200 до 25 000 гривень.

Магазин BROCARD у Respublika Park
Консультантки BROCARD завжди раді допомогти. Фото: BROCARD

Сьогодні BROCARD має 67 магазинів у 22 містах країни та понад 2,5 млн постійних клієнтів. І відкриття Beauty Garden підтверджує: навіть у час випробувань компанія мислить масштабно й упевнено будує майбутнє. Команда BROCARD переконана: сьогодні українці як ніколи заслуговують на натхнення й красу.

косметика магазини парфуми краса BROCARD
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації