Відкрився оновлений BROCARD Beauty Garden у Respublika Park у Києві — фото

Моменти, коли шопінг стає задоволенням. Фото: BROCARD

У київському ТРЦ Respublika Park з'явився унікальний простір краси — BROCARD Beauty Garden. Це найбільший магазин відомої парфумерно-косметичної мережі площею понад 1700 м², який об'єднав у собі сучасні технології, природну естетику та новий рівень сервісу.

Концепція "живого саду" робить BROCARD Beauty Garden місцем, де краса стає не лише покупкою, а особистим досвідом. У дизайні поєднані флористичні інсталяції, природні кольори та світлові акценти, які створюють атмосферу натхнення та легкості. Відвідувачі заходять до магазину, а опиняються у саду — світлому, багатовимірному, сповненому ароматів і кольорів. Тут все нагадує про природу: флористичні інсталяції, м'які кольори, світлові акценти. Але головне — відчуття, що краса більше не зводиться до "товару на полиці". Це емоції, досвід, відкриття.

Реклама

Читайте також:

"BROCARD Beauty Garden — це не просто гарний простір. Це найбільший парфумерно-косметичний магазин в країні, де представлений найширший в офлайні асортимент товарів та найкращі бренди. Тут є все і для всіх, і це було головною ідеєю цього проекту, ще до того, як народився його візуальний образ — образ саду краси", — каже директор зі стратегічного розвитку компанії і спонсор проєкту Олена Лада.

Новий beauty-простір BROCARD. Фото: BROCARD

У Beauty Garden можна не лише обирати з понад 400 світових брендів косметики, догляду чи БАДів, а й пройти діагностику шкіри та волосся, отримати консультації експертів. Є тематичні галереї на будь-який смак: азійська косметика, дитячі продукти, товари для тіла, волосся і навіть для домашніх улюбленців.

Гордість магазину — галерея ароматів. Це масштабний простір, де зібрані найкращі світові бренди парфумерії: від культових ароматів і світових бестселерів до найновіших прем'єр. Особливе місце займає колекція нішевої парфумерії: 160 м², 111 брендів від майстрів з усього світу. Це місце, де кожен зможе знайти свій аромат-настрій, свій аромат-історію.

В пошуках свого ідеального аромату у Beauty Garden. Фото: BROCARD

Реалізувати настільки масштабний проєкт у час війни — сміливий крок, але для компанії — це не просто бізнес-рішення.

"Beauty Garden для нас — не лише новий рівень ритейлу, а й символ витримки і віри у майбутнє, в людей. Так, це ризик під час війни. Але саме тому ми це зробили, аби сказати собі й іншим: ми не ставимо життя на паузу і не зупиняємось там, де інші гальмують. Ми були і залишаємося першими й задаємо напрямок розвитку ринку", — пояснює співзасновник і керуючий бізнесом компанії Юрій Гаткін.

Один з нових цікавих сервісів для клієнтів — електронний подарунковий сертифікат eCard. Його можна придбати і отримати на мобільний телефон протягом кількох хвилин. Сертифікат діє як онлайн, так і у всіх магазинах мережі, у тому числі у BROCARD Beauty Garden, підходить для оплати будь-яких товарів (навіть зі знижками) та доступний у номіналах від 200 до 25 000 гривень.

Консультантки BROCARD завжди раді допомогти. Фото: BROCARD

Сьогодні BROCARD має 67 магазинів у 22 містах країни та понад 2,5 млн постійних клієнтів. І відкриття Beauty Garden підтверджує: навіть у час випробувань компанія мислить масштабно й упевнено будує майбутнє. Команда BROCARD переконана: сьогодні українці як ніколи заслуговують на натхнення й красу.