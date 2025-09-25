Открылся обновленный BROCARD Beauty Garden в Respublika Park в Киеве — фото

Моменты, когда шоппинг становится удовольствием. Фото: BROCARD

В киевском ТРЦ Respublika Park появилось уникальное пространство красоты — BROCARD Beauty Garden. Это самый большой магазин известной парфюмерно-косметической сети площадью более 1700 м², который объединил в себе современные технологии, естественную эстетику и новый уровень сервиса.

Концепция "живого сада" делает BROCARD Beauty Garden местом, где красота становится не только покупкой, а личным опытом. В дизайне сочетаются флористические инсталляции, природные цвета и световые акценты, которые создают атмосферу вдохновения и легкости. Посетители заходят в магазин, а оказываются в саду — светлом, многомерном, полном ароматов и цветов. Здесь все напоминает о природе: флористические инсталляции, мягкие цвета, световые акценты. Но главное — ощущение, что красота больше не сводится к "товару на полке". Это эмоции, опыт, открытия.

"BROCARD Beauty Garden — это не просто красивое пространство. Это самый большой парфюмерно-косметический магазин в стране, где представлен самый широкий в оффлайне ассортимент товаров и лучшие бренды. Здесь есть все и для всех, и это было главной идеей этого проекта, еще до того, как родился его визуальный образ — образ сада красоты", — говорит директор по стратегическому развитию компании и спонсор проекта Елена Лада.

Новое beauty-пространство BROCARD. Фото: BROCARD

В Beauty Garden можно не только выбирать из более 400 мировых брендов косметики, ухода или БАДов, но и пройти диагностику кожи и волос, получить консультации экспертов. Есть тематические галереи на любой вкус: азиатская косметика, детские продукты, товары для тела, волос и даже для домашних любимцев.

Гордость магазина — галерея ароматов. Это масштабное пространство, где собраны лучшие мировые бренды парфюмерии: от культовых ароматов и мировых бестселлеров до самых новых премьер. Особое место занимает коллекция нишевой парфюмерии: 160 м², 111 брендов от мастеров со всего мира. Это место, где каждый сможет найти свой аромат-настроение, свой аромат-историю.

В поисках своего идеального аромата в Beauty Garden. Фото: BROCARD

Реализовать столь масштабный проект во время войны - смелый шаг, но для компании — это не просто бизнес-решение.

"Beauty Garden для нас — не только новый уровень ритейла, но и символ выдержки и веры в будущее, в людей. Да, это риск во время войны. Но именно поэтому мы это сделали, чтобы сказать себе и другим: мы не ставим жизнь на паузу и не останавливаемся там, где другие тормозят. Мы были и остаемся первыми и задаем направление развития рынка", — объясняет соучредитель и управляющий бизнесом компании Юрий Гаткин.

Один из новых интересных сервисов для клиентов — электронный подарочный сертификат eCard. Его можно приобрести и получить на мобильный телефон в течение нескольких минут. Сертификат действует как онлайн, так и во всех магазинах сети, в том числе у BROCARD Beauty Garde, подходит для оплаты любых товаров (даже со скидками) и доступен в номиналах от 200 до 25 000 гривен.

Консультантки BROCARD всегда рады помочь. Фото: BROCARD

Сегодня BROCARD имеет 67 магазинов в 22 городах страны и более 2,5 млн постоянных клиентов. И открытие Beauty Garden подтверждает: даже во время испытаний компания мыслит масштабно и уверенно строит будущее. Команда BROCARD убеждена: сегодня украинцы как никогда заслуживают вдохновения и красоты.