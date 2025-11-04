Понад 700 книг поповнили полиці бібліотек в селах України завдяки проєкту Будинок Української Книги

Бібліотека в Малій Кошелівці. Фото: Live Media HUB

770 бібліотек було пошкоджено або зруйновано росіянами від початку великої війни. Така офіційна статистика на вересень 2025-го від міністерства культури та стратегічних комунікацій.

Загалом ворог знищив і понад 5 мільйонів книжкових фондів. Окрім цього з початку великої війни з українських публічних бібліотек списали понад 26 мільйонів російськомовних та застарілих видань. Процес ліквідації пропагандистської літератури триває й досі.

Надихати на зміни через освітні та соціальні проєкти є однією з головних місій медіахолдингу Live Media HUB, який об’єднує медіа ТиКиїв, Новини.LIVE та Ukraine Breaking News. Тому команда взялася досліджувати ситуацію із публічними бібліотеками України. Зокрема, провели опитування в спільноті "Сільські бібліотеки України" у Facebook і отримали майже 300 запитів на поповнення книжкових фондів сучасними україномовними виданнями. Найбільше писали з Полтавської, Харківської, Тернопільської, Чернігівської та Миколаївської областей.

"Заклад дуже постраждав під час окупації та авіаудару. Але ми живемо, працюємо, читаємо та відновлюємося", — бібліотекарка Олена, с. Бромля, Сумська обл.

Книги. Фото: Live Media HUB

Так ідея підтримати книгозбірні перетворилась у всеукраїнський соціальний проєкт "Будинок Української Книги".

Будинок Української Книги – Читай. Ділись. Відновлюй.

Коли чітко бачиш мету і йдеш до неї, то шлях наповнюється сенсами. Команді важливо було, аби про підтримку, екологічність і соціальну відповідальність говорила кожна деталь проєкту.

Книги в бібліотеці. Фото: Live Media HUB

ЧИТАЙ

Основна ціль проєкту — це зберегти бібліотеки, як культурні осередки в невеличких українських селах та селища. Адже завдяки читанню зберігається памʼять поколінь, передається досвід, формується свідомість і критичне мислення. У селах, де зникають школи й навіть магазини, бібліотека часто залишається єдиним простором, який обʼєднує людей. Тому організатори обрали для підтримки саме сільські книгозбірні — у час, коли українські села зникають, бібліотека у якій доступні україномовні видання, стає точкою опори для громади.

Будинок Української Книги. Фото: Live Media HUB

ДІЛИСЬ

В першу чергу організатори закликали дарувати не виключно нові книги, а навпаки давати життя тим, що вже прочитані. І ділитися з наступними читачами тією літературою, яка вразила або надихнула. Тобто прочитав – подаруй позитивні емоції або ж знання для читачів у сільських бібліотеках.

Книги. Фото: Live Media HUB

ВІДНОВЛЮЙ

Символом збору україномовної літератури стала шафка БУК, у яку люди приносили перші книги для сільських бібліотек. Її було створено на сімейному виробництві Recast Plastic, зі 100% переробленого пластику.

Створення шафи БУК. Фото: Live Media HUB

"Нам дуже сподобалася сама ідея створення будиночка для книг. Це як замкнути цикл старе/нове і віддати далі. Шафка БУК — це абсолютно дизайнерський експеримент, який став символом нашого підходу до матеріалу. Ми його називаємо матеріал нового циклу життя", — розповідає генеральна директорка Ольга Лекова.

Так сенс "відновлення" у проєкті БУК став і частиною виробництва будиночка для книг.

Процес створення будиночка тривав майже три тижні: від ескізів до перших тестів. Команда декілька разів змінювали дизайн. Для виготовлення будиночка БУК використали поліпропілен тераццо-відтінків. Поєднали пластик в корпоративних кольорах медіахолдингу — червоний, білий та з м’якими вкрапленнями чорного. Жодного барвника — лише фізика плавлення.

"Він вийшов дуже яскравий, в українських кольорах — свободи духу та боротьби за незалежність. Кожен наш виріб — це кілограм пластику, що не став відходом, і водночас — кілограми віри, що навіть у час війни можна створювати майбутнє, яке хочеться торкатися", — розповідає генеральна директорка Ольга Лекова.

Шафа БУК. Фото: Live Media HUB

Основне спрямування Recast Plastic — стійкі меблі для укриттів, публічних просторів та освітніх установ. Це продукти, які витримують екстремальні умови, такі як підвищена вологість, відсутність опалення та механічні навантаження.

Ще одним проявом відновлення стали закладки в книги, які дарували кожному хто фізично приносив літературу у шафку. Вони створені з паперу в який додано насіння квітів. Кожну закладку можна посадити в горщик з землею, і згодом вона проросте рослиною, як символ циклічності життя та сили природи.

Перший великий збір книг та бібліотеки, які їх отримали

Перший великий збір відбувся у вересні, за підтримки Книжкової країни та ВДНГ, у партнерстві з книгарнею Book.ua та простору книг та відпочинку book.ua.space, які надали частину книг. Проєкт знайшов відгук у відомих українців, амбасадорками стали: Заслужена артистка України — Ольга Сумська, акторка театру та кіно Анастасія Пустовіт, українська письменниця та співачка — Ірена Карпа. До збору також долучилися небайдужі українці, які надсилали книги поштою на адресу організаторів з усіх куточків України.

Усім разом вдалося зібрати 740 примірників україномовної літератури. За допомогою генератора випадкових чисел команда медіахолдингу Live Media HUB обрала п’ять публічних бібліотек між якими розділили видання.

Поштою примірники отримали дві книгозбірні у Харківській області — села Катеринівка і Полтава, бібліотека-філія у селі Веселиново, що на Миколаївщині та книгозбірня у Зарубинцях, Тернопільської області. В бібліотеку-філію села Мала Кошелівка, що на Чернігівщині, літературу відвезли співробітники холдингу.

Книгозбірня у селі працює вже понад 70 років. Нещодавно бібліотека переїхала до невеликої кімнати в сільському клубі, де колись було поштове відділення. Бібліотекарка пані Наталія разом із донькою самотужки зробили ремонт й облаштували побут. За останні роки їх книжковий фонд збіднів більше ніж на 3 тисячі примірників — це все списана російськомовна та застаріла література. З бюджетних коштів полички поки що поповнюються не часто, за останній рік було близько десятка книг. Більшість надходжень — це подарунки від благодійників та меценатів.

"Списала я, рахуйте, половину книжкового фонду: було 6 тисяч, а залишилося до 3 тисяч книг, це разом із брошурами. А мені хочеться щоб після мене тут щось залишилося. Школу у нас закрили, і якщо ще й закриють бібліотеку, то вважайте і села більше немає", — розповідає бібліотекарка Наталія Третяк.

У населеному пункті сьогодні проживають до 350 мешканців, з них до бібліотеки записані половина. Багато родин з дітьми виїхали у зв’язку з безпековою ситуацією. Через наближеність села до кордону з Білоруссю ворожі дрони регулярно курсують через село, і буває, що повітряна тривога триває понад добу. Але для тих мешканців села, які залишаються, книгозбірня — це єдиний культурний осередок і місце, де можна поспілкуватися.

"Буває таке, що виходиш на вулицю, а там ні душі, і от зайдеш в бібліотеку, а тут є Наталія, інші люди приходять, ми в’яжемо хлопцям на фронт теплі шкарпетки та пояси, діти малюють і аплікації роблять. Та і книжечки потім беремо додому, бо як світло вимикають, то знаєте який це скарб?" — ділиться мешканка села Зоя.

Нові ідеї та масштабування

Організатори проєкту продовжують отримувати запити від книгозбірень, а також коментарі та повідомлення в соцмережах від охочих долучитись до БУК і подарувати книги бібліотекам. Проєкт БУК продовжується і масштабується.

Грудень — оповитий чудесами. Це місяць про домашній затишок Різдва з ароматом мандаринів і ялинки, та скрипом снігу під ногами та коли Святий Миколай залишає подарунки під подушкою.

Грудень — це коли більше тепла, турботи й наших українських традицій. Тому особливо хочеться ділитися добром, навіть з абсолютно незнайомими людьми. Саме до Різдвяних свят Будинок Української Книги оголошує другий великий збір україномовної літератури для сільських бібліотек.

Механізм другого великого збору залишається таким самим — мешканці та гості Києва можуть приносити книги до спеціальної шафки БУК, вона буде розташована в 6 павільйоні ВДНГ в просторі книг та відпочинку book.ua.space. Також україномовні видання можна надсилати поштою.

Організатори мріють аби за подаровану радість у вигляді книжок на полички сільських бібліотек, кожен меценат отримав крихітне і тепле нагадування про свою добру справу.

Тому запрошують до партнерства українських крафтярів. Свічки, смаколики, новорічні прикраси, набори для творчості "зроби сам", ткані або вовняні вироби — список того, що можуть створювати українські майстри нескінченний, як і тепло яким вони сповнені.

Українська книга та український крафт — наша культура та ідентичність. Разом з партнерами БУК можуть подарувати мешканцям громад справжню зимову казку. А через медіа холдингу Live Media HUB та соцмережі познайомити читачів з крафтярами, щоб якомога більше людей дізнавались про них і купували якісні українські вироби.

Також БУК відкритий до співпраці з бізнесами, книгарнями, видавництвами або ж поштовими операторами.