Дом Украинской Книги — как пополнились сельские библиотеки

Дом Украинской Книги — как пополнились сельские библиотеки

Дата публикации 4 ноября 2025 17:19
обновлено: 17:19
Более 700 книг пополнили полки библиотек в селах Украины благодаря проекту Дом Украинской Книги
Библиотека в Малой Кошеловке. Фото: Live Media HUB

770 библиотек были повреждены или разрушены россиянами с начала большой войны. Такова официальная статистика на сентябрь 2025-го от министерства культуры и стратегических коммуникаций.

В целом враг уничтожил и более 5 миллионов книжных фондов. Кроме этого с начала большой войны из украинских публичных библиотек списали более 26 миллионов русскоязычных и устаревших изданий. Процесс ликвидации пропагандистской литературы продолжается до сих пор.

Читайте также:

Вдохновлять на изменения через образовательные и социальные проекты является одной из главных миссий медиахолдинга Live Media HUB, который объединяет медиа ТиКиїв, Новини.LIVE и Ukraine Breaking News. Поэтому команда взялась исследовать ситуацию с публичными библиотеками Украины. В частности, провели опрос в сообществе "Сельские библиотеки Украины" в Facebook и получили почти 300 запросов на пополнение книжных фондов современными украиноязычными изданиями. Больше всего писали из Полтавской, Харьковской, Тернопольской, Черниговской и Николаевской областей.

"Заведение очень пострадало во время оккупации и авиаудара. Но мы живем, работаем, читаем и восстанавливаемся", — библиотекарь Елена, с. Бромля, Сумская обл.

Книги на Харківщині
Книги. Фото: Live Media HUB

Так идея поддержать библиотеки превратилась во всеукраинский социальный проект "Дом Украинской Книги".

Дом Украинской Книги — Читай. Делись. Восстанавливай.

Когда четко видишь цель и идешь к ней, то путь наполняется смыслами. Команде важно было, чтобы о поддержке, экологичности и социальной ответственности говорила каждая деталь проекта.

Будинок українського книги
Книги в библиотеке. Фото: Live Media HUB

 

ЧИТАЙ

Основная цель проекта — это сохранить библиотеки, как культурные центры в небольших украинских селах и поселках. Ведь благодаря чтению сохраняется память поколений, передается опыт, формируется сознание и критическое мышление. В селах, где исчезают школы и даже магазины, библиотека часто остается единственным пространством, которое объединяет людей. Поэтому организаторы выбрали для поддержки именно сельские библиотеки — во время, когда украинские села исчезают, библиотека, в которой доступны украиноязычные издания, становится точкой опоры для общества.

Будинок Українського Книги на ВДНГ
Дом Украинской Книги. Фото: Live Media HUB

ДЕЛИЛИСЬ

В первую очередь организаторы призвали дарить не только новые книги, а наоборот давать жизнь тем, что уже прочитаны. И делиться со следующими читателями той литературой, которая поразила или вдохновила. То есть прочитал — подари положительные эмоции или знания для читателей в сельских библиотеках.

Українські книги
Книги. Фото: Live Media HUB

ВОССТАНОВЛЯЙ

Символом сбора украиноязычной литературы стал шкафчик ДУК, в который люди приносили первые книги для сельских библиотек. Он был создан на семейном производстве Recast Plastic, из 100% переработанного пластика.

Виробництво БУК
Создание шкафа ДУК. Фото: Live Media HUB

"Нам очень понравилась сама идея создания домика для книг. Это как замкнуть цикл старое/новое и отдать дальше. Шкафчик  ДУК — это абсолютно дизайнерский эксперимент, который стал символом нашего подхода к материалу. Мы его называем материал нового цикла жизни", — рассказывает генеральный директор Ольга Лекова.

Так смысл "восстановления" в проекте ДУК стал и частью производства домика для книг.

Процесс создания домика длился почти три недели: от эскизов до первых тестов. Команда несколько раз меняли дизайн. Для изготовления домика ДУК использовали полипропилен тераццо-оттенков. Соединили пластик в корпоративных цветах медиахолдинга — красный, белый и с мягкими вкраплениями черного. Никакого красителя — только физика плавления.

"Он получился очень яркий, в украинских цветах — свободы духа и борьбы за независимость. Каждое наше изделие — это килограмм пластика, который не стал отходом, и одновременно — килограммы веры, что даже во время войны можно создавать будущее, к которому хочется прикасаться", — рассказывает генеральный директор Ольга Лекова.

Створення шафи БУК
Шкаф ДУК. Фото: Live Media HUB

Основное направление Recast Plastic — устойчивая мебель для укрытий, публичных пространств и образовательных учреждений. Это продукты, которые выдерживают экстремальные условия, такие как повышенная влажность, отсутствие отопления и механические нагрузки.

Еще одним проявлением восстановления стали закладки в книги, которые дарили каждому кто физически приносил литературу в шкафчик. Они созданы из бумаги в которую добавлены семена цветов. Каждую закладку можно посадить в горшок с землей, и впоследствии она прорастет растением, как символ цикличности жизни и силы природы.

Первый большой сбор книг и библиотеки, которые их получили

Первый большой сбор состоялся в сентябре, при поддержке Книжной страны и ВДНХ, в партнерстве с книжным магазином Book.ua и пространства книг и отдыха book.ua.space, которые предоставили часть книг. Проект нашел отклик у известных украинцев, амбассадорами стали: Заслуженная артистка Украины — Ольга Сумская, актриса театра и кино Анастасия Пустовит, украинская писательница и певица — Ирэна Карпа. К сбору также присоединились неравнодушные украинцы, которые присылали книги по почте в адрес организаторов со всех уголков Украины.

Всем вместе удалось собрать 740 экземпляров украиноязычной литературы. С помощью генератора случайных чисел команда медиахолдинга Live Media HUB выбрала пять публичных библиотек между которыми разделили издания.

По почте экземпляры получили две библиотеки в Харьковской области — села Катериновка и Полтава, библиотека-филиал в селе Веселиново, что на Николаевщине и библиотека в Зарубинцах, Тернопольской области. В библиотеку-филиал села Малая Кошелевка, что на Черниговщине, литературу отвезли сотрудники холдинга.

Библиотека в селе работает уже более 70 лет. Недавно библиотека переехала в небольшую комнату в сельском клубе, где когда-то было почтовое отделение. Библиотекарь Наталья вместе с дочерью самостоятельно сделали ремонт и обустроили быт. За последние годы их книжный фонд обеднел более чем на 3 тысячи экземпляров — это все списанная русскоязычная и устаревшая литература. Из бюджетных средств полочки пока пополняются не часто, за последний год было около десятка книг. Большинство поступлений — это подарки от благотворителей и меценатов.

"Списала я, считайте, половину книжного фонда: было 6 тысяч, а осталось до 3 тысяч книг, это вместе с брошюрами. А мне хочется чтобы после меня здесь что-то осталось. Школу у нас закрыли, и если еще и закроют библиотеку, то считайте и села больше нет", — рассказывает библиотекарь Наталья Третьяк.

В населенном пункте сегодня проживают до 350 жителей, из них в библиотеку записаны половина. Многие семьи с детьми выехали в связи с ситуацией с безопасностью. Из-за близости села к границе с Беларусью вражеские дроны регулярно курсируют через село, и бывает, что воздушная тревога длится более суток. Но для тех жителей села, которые остаются, библиотека — это единственный культурный центр и место, где можно пообщаться.

"Бывает такое, что выходишь на улицу, а там ни души, и вот зайдешь в библиотеку, а здесь есть Наталья, другие люди приходят, мы вяжем ребятам на фронт теплые носки и пояса, дети рисуют и аппликации делают. Да и книжечки потом берем домой, потому что как свет выключают, то знаете какое это сокровище?" — делится жительница села Зоя.

Новые идеи и масштабирование

Организаторы проекта продолжают получать запросы от библиотек, а также комментарии и сообщения в соцсетях от желающих присоединиться к ДУК и подарить книги библиотекам. Проект ДУК продолжается и масштабируется.

Декабрь — окутан чудесами. Это месяц о домашнем уюте Рождества с ароматом мандаринов и елки, и скрипом снега под ногами и когда Святой Николай оставляет подарки под подушкой.

Декабрь — это когда больше тепла, заботы и наших украинских традиций. Поэтому особенно хочется делиться добром, даже с совершенно незнакомыми людьми. Именно к Рождественским праздникам Дом Украинской Книги объявляет второй большой сбор украиноязычной литературы для сельских библиотек.

Механизм второго большого сбора остается таким же — жители и гости Киева могут приносить книги в специальный шкафчик ДУК, он будет расположен в 6 павильоне ВДНХ в пространстве книг и отдыха book.ua.space. Также украиноязычные издания можно присылать по почте.

Организаторы мечтают чтобы за подаренную радость в виде книг на полки сельских библиотек, каждый меценат получил крошечное и теплое напоминание о своем добром деле.

Поэтому приглашают к партнерству украинских крафтяров. Свечи, вкусности, новогодние украшения, наборы для творчества "сделай сам", тканые или шерстяные изделия — список того, что могут создавать украинские мастера бесконечен, как и тепло, которым они полны.

Украинская книга и украинский крафт — наша культура и идентичность. Вместе с партнерами ДУК могут подарить жителям общин настоящую зимнюю сказку. А через медиа холдинга Live Media HUB и соцсети познакомить читателей с крафтярами, чтобы как можно больше людей узнавали о них и покупали качественные украинские изделия.

Также ДУК открыт к сотрудничеству с бизнесами, книжными магазинами, издательствами или почтовыми операторами.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
