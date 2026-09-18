Проєкт "Будинок української книги". LIVE media HUB.

Благодійний проєкт LIVE media HUB "Будинок української книги" (БУК) спільно з мережою книгарень book.ua другий рік поспіль продовжує збір україномовної літератури для публічних бібліотек у селах і селищах. За три хвилі зборів команда хабу вже передала бібліотекам понад 2000 книжок, поповнивши фонди 14 сільських книгозбірень — але в черзі залишається ще майже 300 запитів від бібліотекарів.

Масштаб втрат

Російська агресія завдала українським бібліотекам нищівного удару:

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понад 770 бібліотек пошкоджено або зруйновано;

пошкоджено або зруйновано; понад 5 млн примірників книжкового фонду втрачено;

книжкового фонду втрачено; 26 млн примірників списано;

списано; лише влітку 2026 року російськими атаками знищено понад 10 млн книжок.

Підтримувати бібліотеки — значить зберігати українську культуру, пам'ять і доступ до знань.

Проєкт "Будинок української книги". Фото: MediaHUB.

"Кожна подарована книга — це можливість для когось відкрити нову історію чи просто провести добрий вечір із книжкою. Завдяки небайдужості людей наш фонд стає сучаснішим, цікавішим і різноманітнішим — дякуємо кожному, хто допоміг зробити бібліотеку місцем, куди хочеться приходити", — ділиться Оксана Лисенко, бібліотекарка Полтавської сільської бібліотеки-філії (с. Полтавське, Лозівський район, Харківська область), куди книги передали за попереднього збору БУК.

Як долучитися

Передати книги можна двома способами:

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Залишити книги у спеціальному будиночку в просторі book.ua.space — ВДНГ, павільйон 6. Передати літературу через книгарні-партнери book.ua у Києві та Хмельницькому.

Проєкт "Будинок української книги". LIVE media HUB.

Про проєкт

Будинок української книги (БУК) — це всеукраїнський благодійний проєкт реалізований LIVE media HUB ( український хаб, який обʼєднує медійні платформи ТиКиїв, Новини.LIVE та Ukraine Breaking News), який поповнює фонди сільських бібліотек України сучасною україномовною літературою, щоб зберігати книгозбірні, як культурні осередки громад. А також популяризує читання українською, завдяки чому зберігається пам'ять поколінь, передається досвід, формується свідомість і критичне мислення.

За три збори проєкт вже поповнив фонди 14 сільських бібліотек на понад 2000 книжок.