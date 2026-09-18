Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Актуально "Будинок української книги" продовжує збір книжок для сільських бібліотек, зруйнованих війною

"Будинок української книги" продовжує збір книжок для сільських бібліотек, зруйнованих війною

Ua ru
18 вересня 2026 15:40
Благодійний проєкт LIVE media HUB Будинок української книги (БУК) спільно з мережою книгарень book.ua другий рік поспіль продовжує збір україномовної літератури для публічних бібліотек у селах і селищах.
Проєкт "Будинок української книги". LIVE media HUB.

Благодійний проєкт LIVE media HUB "Будинок української книги" (БУК) спільно з мережою книгарень book.ua другий рік поспіль продовжує збір україномовної літератури для публічних бібліотек у селах і селищах. За три хвилі зборів команда хабу вже передала бібліотекам понад 2000 книжок, поповнивши фонди 14 сільських книгозбірень — але в черзі залишається ще майже 300 запитів від бібліотекарів.

Масштаб втрат

Російська агресія завдала українським бібліотекам нищівного удару:

Реклама
  • понад 770 бібліотек пошкоджено або зруйновано;
  • понад 5 млн примірників книжкового фонду втрачено;
  • 26 млн примірників списано;
  • лише влітку 2026 року російськими атаками знищено понад 10 млн книжок.

Підтримувати бібліотеки — значить зберігати українську культуру, пам'ять і доступ до знань.

null
Проєкт "Будинок української книги". Фото: MediaHUB.

"Кожна подарована книга — це можливість для когось відкрити нову історію чи просто провести добрий вечір із книжкою. Завдяки небайдужості людей наш фонд стає сучаснішим, цікавішим і різноманітнішим — дякуємо кожному, хто допоміг зробити бібліотеку місцем, куди хочеться приходити", — ділиться Оксана Лисенко, бібліотекарка Полтавської сільської бібліотеки-філії (с. Полтавське, Лозівський район, Харківська область), куди книги передали за попереднього збору БУК.

Як долучитися

Передати книги можна двома способами:

Читайте також:
  1. Залишити книги у спеціальному будиночку в просторі book.ua.space — ВДНГ, павільйон 6.
  2. Передати літературу через книгарні-партнери book.ua у Києві та Хмельницькому.
Будинок української книги
Проєкт "Будинок української книги". LIVE media HUB.

Про проєкт

Будинок української книги (БУК) — це всеукраїнський благодійний проєкт  реалізований LIVE media HUB ( український хаб, який обʼєднує медійні платформи ТиКиїв, Новини.LIVE та Ukraine Breaking News), який поповнює фонди сільських бібліотек України сучасною україномовною літературою, щоб зберігати книгозбірні, як культурні осередки громад. А також популяризує читання українською, завдяки чому зберігається пам'ять поколінь, передається досвід, формується свідомість і критичне мислення.

За три збори проєкт вже поповнив фонди 14 сільських бібліотек на понад 2000 книжок.

книги благодійність література будинок української книги
Марина Кісаделі - Редактор
Автор:
Марина Кісаделі

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації