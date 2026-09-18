"Будинок української книги" продовжує збір книжок для сільських бібліотек, зруйнованих війною
Благодійний проєкт LIVE media HUB "Будинок української книги" (БУК) спільно з мережою книгарень book.ua другий рік поспіль продовжує збір україномовної літератури для публічних бібліотек у селах і селищах. За три хвилі зборів команда хабу вже передала бібліотекам понад 2000 книжок, поповнивши фонди 14 сільських книгозбірень — але в черзі залишається ще майже 300 запитів від бібліотекарів.
Масштаб втрат
Російська агресія завдала українським бібліотекам нищівного удару:
- понад 770 бібліотек пошкоджено або зруйновано;
- понад 5 млн примірників книжкового фонду втрачено;
- 26 млн примірників списано;
- лише влітку 2026 року російськими атаками знищено понад 10 млн книжок.
Підтримувати бібліотеки — значить зберігати українську культуру, пам'ять і доступ до знань.
"Кожна подарована книга — це можливість для когось відкрити нову історію чи просто провести добрий вечір із книжкою. Завдяки небайдужості людей наш фонд стає сучаснішим, цікавішим і різноманітнішим — дякуємо кожному, хто допоміг зробити бібліотеку місцем, куди хочеться приходити", — ділиться Оксана Лисенко, бібліотекарка Полтавської сільської бібліотеки-філії (с. Полтавське, Лозівський район, Харківська область), куди книги передали за попереднього збору БУК.
Як долучитися
Передати книги можна двома способами:
- Залишити книги у спеціальному будиночку в просторі book.ua.space — ВДНГ, павільйон 6.
- Передати літературу через книгарні-партнери book.ua у Києві та Хмельницькому.
Про проєкт
Будинок української книги (БУК) — це всеукраїнський благодійний проєкт реалізований LIVE media HUB ( український хаб, який обʼєднує медійні платформи ТиКиїв, Новини.LIVE та Ukraine Breaking News), який поповнює фонди сільських бібліотек України сучасною україномовною літературою, щоб зберігати книгозбірні, як культурні осередки громад. А також популяризує читання українською, завдяки чому зберігається пам'ять поколінь, передається досвід, формується свідомість і критичне мислення.
За три збори проєкт вже поповнив фонди 14 сільських бібліотек на понад 2000 книжок.