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Главная Актуально "Будинок української книги" продолжает сбор книг для сельских библиотек, разрушенных войной

"Будинок української книги" продолжает сбор книг для сельских библиотек, разрушенных войной

Ua ru
18 сентября 2026 15:40
Благотворительный проект LIVE media HUB «Дом украинской книги» (БУК) совместно с сетью книжных магазинов book.ua второй год подряд продолжает сбор украиноязычной литературы для публичных библиотек в селах и поселках.
Проект "Будинок української книги". LIVE media HUB.

Благотворительный проект LIVE media HUB "Будинок української книги" (БУК) совместно с сетью книжных магазинов book.ua второй год подряд продолжает сбор украиноязычной литературы для публичных библиотек в селах и поселках. За три этапа сбора команда хаба уже передала библиотекам более 2000 книг, пополнив фонды 14 сельских библиотек — но в очереди остаётся ещё почти 300 запросов от библиотекарей.

Масштаб потерь

Российская агрессия нанесла украинским библиотекам сокрушительный удар:

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  • более 770 библиотек повреждены или разрушены;
  • более 5 млн экземпляров книжного фонда утрачено;
  • 26 млн экземпляров списано;
  • только летом 2026 года в результате российских атак было уничтожено более 10 млн книг.

Поддерживать библиотеки — значит сохранять украинскую культуру, память и доступ к знаниям.

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Проект "Будинок української книги". LIVE media HUB.

"Каждая подаренная книга — это возможность для кого-то открыть для себя новую историю или просто приятно провести вечер с книгой. Благодаря неравнодушию людей наш фонд становится современнее, интереснее и разнообразнее — спасибо каждому, кто помог сделать библиотеку местом, куда хочется приходить", — делится Оксана Лысенко, библиотекарь Полтавской сельской библиотеки-филиала (с. Полтавское, Лозовский район, Харьковская область), куда книги передали по итогам предыдущего сбора БУК.

Как принять участие

Передать книги можно двумя способами:

Читайте также:
  1. Оставить книги в специальном домике на площадке book.ua.space — ВДНХ, павильон 6.
  2. Передать литературу через книжные магазины-партнеры book.ua в Киеве и Хмельницком.
Будинок української книги
Проект "Будинок української книги". LIVE media HUB.

О проекте

Дом украинской книги (БУК) — это всеукраинский благотворительный проект, реализованный LIVE media HUB (украинский хаб, объединяющий медиаплатформы "ТиКиїв", "Новини.LIVE" и Ukraine Breaking News), который пополняет фонды сельских библиотек Украины современной литературой на украинском языке, чтобы сохранить библиотеки как культурные центры общин. А также популяризирует чтение на украинском языке, благодаря чему сохраняется память поколений, передается опыт, формируется сознание и критическое мышление.

За три сбора проект уже пополнил фонды 14 сельских библиотек более чем на 2000 книг.

книги благотворительность литература будинок української книги
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели

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