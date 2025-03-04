Час змінити зиму на літо — на що звернути увагу при виборі літніх шин

Шини для автомобіля. Фото: Freepik

З появою перших автомобілів, виробники автомобільних шин для них, почали думати про те, що шини потрібно змінювати в залежності від сезонних погодних умов.

На початку перші автомобільні шини були, в принципі, літніми, навіть скоріше всесезонними. Розробки зі створення сезонних шин були спрямовані на виготовлення зимових покришок, в першу чергу, для запобігання ковзанню та буксируванню на засніжених дорогах Північної Європи, а по-друге, для того, щоб уникнути розтріскування гуми при сильних морозах.

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Працівник автосервісу з шиною. Фото: Freepik

Фірми-виробники шин вивчали всі варіанти: склад гумової суміші, малюнок протектора, дизайн шини. Всі ці дослідження проводились для того, щоб створити шини, які б відповідали всім вимогам. І нарешті, у 1934 році з'явилися перші зимові шини. А вже через 44 роки їхнє обов'язкове застосування було закріплено законом, зокрема у Фінляндії.

Сучасні виробники автомобільних шин пропонують безліч варіантів як зимових, так і літніх шин. Наразі для автомобілістів гостро стоїть проблема в тому, що вже весна, температура невпинно повзе вверх. А це значить, що час перевзуватись з "зими — на — літо". Тому багатьох водіїв турбують питання:

по-перше: де краще змінити зимові шини на літні;

де краще змінити зимові шини на літні; по-друге: де зберігати зимові шини до кінця сезону;

де зберігати зимові шини до кінця сезону; по-третє: де купити літні шини, якщо старі вже "лисі"?

Для вирішення всіх цих питань найкраще звернутись до сто. Спеціалісти Автосервісу Oiler допоможуть з вибором автошин для вашого автомобіля, а також проконсультують, на що звернути увагу при виборі і які краще вибрати шини в залежності від:

Бренду шини;

Ціни;

Типорозміру;

Індексу швидкості;

Індексу навантаження;

Протектора;

Сезону;

Країни виготовлення;

Року виготовлення;

На що варто, в першу чергу, звернути увагу при купівлі літніх автомобільних шин? Давайте розбиратись.

Колесо для автомобіля. Фото: Freepik

Ціна

Ціна для багатьох автомобілістів, особливо в наш час, відіграє вирішальну роль. Звичайно, заощаджувати на безпеці теж не варто, тому що шини — це одна з базових складових безпечної їзди. Але варто звернути увагу на те, що у кожному дорогому бренді літніх легкових шин є бюджетний сегмент, який досить якісний, з хорошими характеристиками, але за ціною значно дешевшою, ніж шини преміум класу.

Бренд

Купувати літні шини дорогих відомих брендів — дуже гарне рішення, але це у тому випадку, якщо у вас є така можливість. Коли бюджет обмежений, варто звертати увагу на бренди, які вже давно зарекомендували себе на шинному ринку. Дешеві новинки з Китаю не завжди можуть бути добрим вибором.

Характеристики шини

Основні характеристики шини завжди вказані виробником на самій шині. До них належить:

Типорозмір — розмір шин, що підходять для вашого автомобіля, вказаний у паспорті автомобіля. Нанесені на шині значки — це значення ширини мм/висоти у відсотках від ширини шини/зовнішнього посадкового діаметра в дюймах, а виглядає це так, наприклад — 175/55R13.

розмір шин, що підходять для вашого автомобіля, вказаний у паспорті автомобіля. Нанесені на шині значки це значення ширини мм/висоти у відсотках від ширини шини/зовнішнього посадкового діаметра в дюймах, а виглядає це так, наприклад 175/55R13. Індекс швидкості — це значення максимальної швидкості для шини, що позначається латинськими літерами, перевищувати швидкість вище за позначену на таких шинах не рекомендується.

це значення максимальної швидкості для шини, що позначається латинськими літерами, перевищувати швидкість вище за позначену на таких шинах не рекомендується. Індекс навантаження — це значення визначає, яке може бути максимальне навантаження на шину, і включає вагу водія, пасажирів, а також вантажу. Перевантажувати шини не рекомендується.

Які фактори впливають на вибір літніх автомобільних шин

Протектор — насамперед малюнок протектора впливає на експлуатаційні характеристики шини і ділиться на три види:

симетричний ненаправлений — класичний варіант для міста та для траси. Це бюджетний варіант, який не залежить від розташування коліс на автомобілі;

класичний варіант для міста та для траси. Це бюджетний варіант, який не залежить від розташування коліс на автомобілі; симетричний спрямований — відмінний вибір, особливо добре працює проти ефекту аквапланування у вологу дощову погоду. Має значення правильна установка шин. Для цього зроблено спеціальне маркування на бічних поверхнях шини;

відмінний вибір, особливо добре працює проти ефекту аквапланування у вологу дощову погоду. Має значення правильна установка шин. Для цього зроблено спеціальне маркування на бічних поверхнях шини; асиметричний малюнок — універсальний протектор як для дощу, так і сухої сонячної погоди. Для цього протектора дуже важлива правильна установка шин на автомобілі, треба враховувати маркування Inside/Outside (всередину / назовні).

Склад гумової суміші. У 1839 році Чарльз Гудеар відкрив процес перетворення каучуку в гуму. Після цього епохального відкриття не минуло й ста років, як виробники вигадали різні гумові суміші для шин, з урахуванням різних погодних умов. Прогрес не стоїть на місці, і шини стають все більш складними технологічно, і в плані складу гумової суміші для шин так само.

Шина для авто. Фото: Freepik

Для легкових автомобілів розроблено три типи суміші:

зимова;

літня;

всесезонна;

Ці суміші працюють залежно від температури навколишнього середовища, тому відповідні сезонні шини можуть якісно працювати тільки у своєму заданому температурному режимі.

Для літніх шин гумова суміш створювалася з урахуванням високих температур, вона м'якша, ніж суміш для зимового періоду. Але їздити на літніх шинах взимку не рекомендується, за низьких температур шини дубіють і стають схожими на пластик.

Літні шини рекомендується встановлювати, коли температура стабільно встановилася вище +10 градусів.

Порада

При виборі літніх шин важливо враховувати ваш стиль водіння, а також умови експлуатації:

Для міського режиму та помірної швидкості спеціалісти Автосервісу Oiler https://oiler.pro/ua-ru/ рекомендують профіль від 60% і вище, асиметричний чи симетричний ненаправлений рисунок протектора, індекс швидкості S чи Т.

https://oiler.pro/ua-ru/ рекомендують профіль від 60% і вище, асиметричний чи симетричний ненаправлений рисунок протектора, індекс швидкості S чи Т. Для тих, хто любить швидкість у місті та за містом найкраще підійде профіль 55% і нижче, асиметричний чи симетричний спрямований рисунок протектора, а індекс швидкості має бути W чи V.

Для режиму бездоріжжя спеціалісти рекомендують високий профіль шин, підвищений індекс навантаження.

Плавність ходу й акустичний комфорт

Літні шини мають різний акустичний ефект та плавність ходу, вони, звичайно, набагато тихіші, ніж зимові моделі. Все залежить від моделі та протектора. Всю цю інформацію про шини найкраще дізнатися у фахівців, а також почитати тести та відгуки на форумах.

Як довго прослужить шина, залежить від багатьох причин:

зносостійкість шини, а саме протектора;

стиль їзди;

стан дорожнього покриття;

правильне встановлення шин на шиномонтажі;

правильно підібрані диски;

регулярна перевірка тиску в шинах, та його відповідність заданим параметрам.

Порада

Не фахівцеві дуже складно розібратися у різноманітності представлених на ринку автомобільних шин. Найкраще звернеться до компаній, що спеціалізуються на продажу автошин, особливо до авторизованих дилерів та компаній, які пропонують послуги шиномонтажу. Правильне встановлення шин, балансування, послуга "розвал-сходження" — все це впливає на термін експлуатації шини та на якість їзди.

Наостанок

В Україні немає штрафів, які накладаються на водіїв, якщо вони продовжують їздити на зимовій гумі влітку або навпаки. Однак українських водіїв можуть оштрафувати на 20-40 неоподаткованих мінімумів, а за повторне порушення позбавити прав до пів року, якщо шини не відповідають технічним вимогам. Тому важлива умова правильної експлуатації автомобіля — це в тому числі й регулярне перевзуття — сезонна заміна шин.