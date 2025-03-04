Время сменить зиму на лето — на что обратить внимание при выборе летних шин

Шины для автомобиля. Фото: Freepik

С появлением первых автомобилей, производители автомобильных шин для них, начали думать о том, что шины нужно менять в зависимости от сезонных погодных условий.

В начале первые автомобильные шины были, в принципе, летними, даже скорее всесезонными. Разработки по созданию сезонных шин были направлены на изготовление зимних покрышек, в первую очередь, для предотвращения скольжения и буксировки на заснеженных дорогах Северной Европы, а во-вторых, для того, чтобы избежать растрескивания резины при сильных морозах.

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Работник автосервиса с шиной. Фото: Freepik

Фирмы-производители шин изучали все варианты: состав резиновой смеси, рисунок протектора, дизайн шины. Все эти исследования проводились для того, чтобы создать шины, которые бы отвечали всем требованиям. И наконец, в 1934 году появились первые зимние шины, а уже через 44 года их обязательное применение было закреплено законом, в частности в Финляндии.

Современные производители автомобильных шин предлагают множество вариантов как зимних, так и летних шин. Сейчас для автомобилистов остро стоит проблема в том, что уже весна, температура неустанно ползет вверх. А это значит, что пора переобуваться с "зимы на лето". Поэтому многих водителей беспокоят вопросы:

во-первых: где лучше сменить зимние шины на летние;

где лучше сменить зимние шины на летние; во-вторых: где хранить зимние шины до конца сезона;

где хранить зимние шины до конца сезона; в-третьих: где купить летние шины, если старые уже "лысые"?

Для решения всех этих вопросов лучше всего обратиться в сто. Специалисты Автосервиса Oiler помогут с выбором автошин для вашего автомобиля, а также проконсультируют, на что обратить внимание при выборе и какие лучше выбрать шины в зависимости от:

Бренда шины;

Цены;

Типоразмера;

Индекса скорости;

Индекса нагрузки;

Протектора;

Сезона;

Страны изготовления;

Года изготовления;

На что стоит, в первую очередь, обратить внимание при покупке летних автомобильных шин? Давайте разбираться.

Колесо для автомобиля. Фото: Freepik

Цена

Цена для многих автомобилистов, особенно в наше время, играет решающую роль. Конечно, экономить на безопасности тоже не стоит, потому что шины - это одна из базовых составляющих безопасной езды. Но стоит обратить внимание на то, что у каждого дорогого бренда летних легковых шин есть бюджетный сегмент, который достаточно качественный, с хорошими характеристиками, но по цене значительно дешевле, чем шины премиум класса.

Бренд

Покупать летние шины дорогих известных брендов - очень хорошее решение, но это в том случае, если у вас есть такая возможность. Когда бюджет ограничен, стоит обращать внимание на бренды, которые уже давно зарекомендовали себя на шинном рынке. Дешевые новинки из Китая не всегда могут быть хорошим выбором.

Характеристики шины

Основные характеристики шины всегда указаны производителем на самой шине. К ним относится:

Типоразмер — размер шин, подходящих для вашего автомобиля, указанный в паспорте автомобиля. Нанесенные на шине значки — это значение ширины мм/высоты в процентах от ширины шины/внешнего посадочного диаметра в дюймах, а выглядит это так, например — 175/55R13.

— размер шин, подходящих для вашего автомобиля, указанный в паспорте автомобиля. Нанесенные на шине значки — это значение ширины мм/высоты в процентах от ширины шины/внешнего посадочного диаметра в дюймах, а выглядит это так, например — 175/55R13. Индекс скорости — это значение максимальной скорости для шины, обозначаемое латинскими буквами, превышать скорость выше обозначенной на таких шинах не рекомендуется.

— это значение максимальной скорости для шины, обозначаемое латинскими буквами, превышать скорость выше обозначенной на таких шинах не рекомендуется. Индекс нагрузки — это значение определяет, какая может быть максимальная нагрузка на шину, и включает вес водителя, пассажиров, а также груза. Перегружать шины не рекомендуется.

Какие факторы влияют на выбор летних автомобильных шин

Протектор — прежде всего рисунок протектора влияет на эксплуатационные характеристики шины и делится на три вида:

симметричный ненаправленный — классический вариант для города и для трассы. Это бюджетный вариант, который не зависит от расположения колес на автомобиле;

— классический вариант для города и для трассы. Это бюджетный вариант, который не зависит от расположения колес на автомобиле; симметричный направленный — отличный выбор, особенно хорошо работает против эффекта аквапланирования во влажную дождливую погоду. Имеет значение правильная установка шин. Для этого сделана специальная маркировка на боковых поверхностях шины;

— отличный выбор, особенно хорошо работает против эффекта аквапланирования во влажную дождливую погоду. Имеет значение правильная установка шин. Для этого сделана специальная маркировка на боковых поверхностях шины; асимметричный рисунок — универсальный протектор как для дождя, так и сухой солнечной погоды. Для этого протектора очень важна правильная установка шин на автомобиле, надо учитывать маркировку Inside/Outside (внутрь/наружу).

Состав резиновой смеси. В 1839 году Чарльз Гудеар открыл процесс превращения каучука в резину. После этого эпохального открытия не прошло и ста лет, как производители придумали разные резиновые смеси для шин, с учетом разных погодных условий. Прогресс не стоит на месте, и шины становятся все более сложными и технологически, и в плане состава резиновой смеси для шин так же.

Шина для авто. фото: Freepik

Для легковых автомобилей разработано три типа смеси:

зимняя;

летняя;

всесезонная.

Эти смеси работают в зависимости от температуры окружающей среды, поэтому соответствующие сезонные шины могут качественно работать только в своем заданном температурном режиме.

Для летних шин резиновая смесь создавалась с учетом высоких температур, она мягче, чем смесь для зимнего периода. Но ездить на летних шинах зимой не рекомендуется, при низких температурах шины дубеют и становятся похожими на пластик.

Летние шины рекомендуется устанавливать, когда температура стабильно установилась выше +10 градусов.

Совет

При выборе летних шин важно учитывать ваш стиль вождения, а также условия эксплуатации:

Для городского режима и умеренной скорости специалисты Автосервиса Oiler https://oiler.pro/ua-ru/ рекомендуют профиль от 60% и выше, асимметричный или симметричный ненаправленный рисунок протектора, индекс скорости S или Т;

https://oiler.pro/ua-ru/ рекомендуют профиль от 60% и выше, асимметричный или симметричный ненаправленный рисунок протектора, индекс скорости S или Т; Для тех, кто любит скорость в городе и за городом лучше всего подойдет профиль 55% и ниже, асимметричный или симметричный направленный рисунок протектора, а индекс скорости должен быть W или V;

Для режима бездорожья специалисты рекомендуют высокий профиль шин, повышенный индекс нагрузки.

Плавность хода и акустический комфорт

Летние шины имеют разный акустический эффект и плавность хода, они, конечно, намного тише, чем зимние модели. Все зависит от модели и протектора. Всю эту информацию о шинах лучше всего узнать у специалистов, а также почитать тесты и отзывы на форумах.

Как долго прослужит шина, зависит от многих причин:

износостойкость шины, а именно протектора;

стиль езды;

состояние дорожного покрытия;

правильная установка шин на шиномонтаже;

правильно подобранные диски;

регулярная проверка давления в шинах, и его соответствие заданным параметрам.

Совет

Не специалисту очень сложно разобраться в разнообразии представленных на рынке автомобильных шин. Лучше всего обратится к компаниям, специализирующимся на продаже автошин, особенно к авторизованным дилерам и компаниям, которые предлагают услуги шиномонтажа. Правильная установка шин, балансировка, услуга "развал-схождение" — все это влияет на срок эксплуатации шины и на качество езды.

Напоследок

В Украине нет штрафов, которые накладываются на водителей, если они продолжают ездить на зимней резине летом или наоборот. Однако украинских водителей могут оштрафовать на 20-40 необлагаемых минимумов, а за повторное нарушение лишить прав до полугода, если шины не соответствуют техническим требованиям. Поэтому важное условие правильной эксплуатации автомобиля — это в том числе и регулярная переобувка — сезонная замена шин.