Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Актуально arrow Чому Росія боїться НАТО: пояснення прем'єра Естонії arrow

Чому Росія боїться НАТО: пояснення прем'єра Естонії

4 червня 2023 18:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Чому Росія боїться НАТО — пояснення
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас. Фото: REUTERS
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Росія звикла вважати, що НАТО нібито загрожує її безпеці. Однак, це міф і Альянс загрожує лише імпералізму РФ. 

Про це повідомила естонська прем'єр-міністр Кая Каллас в інтерв'ю ERR

Читайте також:

НАТО — вільний вибір країн

Політик спростовула, що вступ до НАТО — це вільний вибір країн, а не нав'язаний кимось. 

"Вступ до НАТО був вільним вибором нашого народу, а не, скажімо так, нав'язаним з боку. Тут говорять про розширення НАТО як процес, який якось не пов'язаний із волею країн, але я це спростовую", — пояснює вона. 

Окрім цього, прем'єр охарактеризувала Росію як "останню колоніальну державу", яка хоче лише колонізувати та розширювати свою імперію. І закликала належно реагувати на війну, щоб не довелось втягувати у її інші країни. 

"Якщо застосування агресії як інструменту окупається, тому що в результаті у вас стає більше територій, або більше активів, тоді інші країни, які мають більшу силу, також використовуватимуть цей інструмент", — каже Кая Каллас. 

Альянс проти імпералізму

Політик також наголосила на тому, що ті, хто звинувачує НАТО у розширенні та ескалації, підтримують ідеологію Росії. 

"НАТО загрожує не безпеці Росії, а російському імперіалізму", — переконана Каллас.

Вступ України до НАТО

Відомо, що восени 2022 року Україна подала заявку на прискорений вступ до НАТО. Пізніше у Альянсі повідомили, що країни дали згоду на приєднання, але лише після війни. 

Дізнавшись про це, Кремль почав обурюватись та погрожувати, коментуючи ймовірність вступу України до НАТО. Там вкотре заявили про загрозу безпеці Росії. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чого варто очікувати Україні від саміту НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB