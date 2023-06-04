Чому Росія боїться НАТО — пояснення

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас. Фото: REUTERS

Росія звикла вважати, що НАТО нібито загрожує її безпеці. Однак, це міф і Альянс загрожує лише імпералізму РФ.

Про це повідомила естонська прем'єр-міністр Кая Каллас в інтерв'ю ERR.

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НАТО — вільний вибір країн

Політик спростовула, що вступ до НАТО — це вільний вибір країн, а не нав'язаний кимось.

"Вступ до НАТО був вільним вибором нашого народу, а не, скажімо так, нав'язаним з боку. Тут говорять про розширення НАТО як процес, який якось не пов'язаний із волею країн, але я це спростовую", — пояснює вона.

Окрім цього, прем'єр охарактеризувала Росію як "останню колоніальну державу", яка хоче лише колонізувати та розширювати свою імперію. І закликала належно реагувати на війну, щоб не довелось втягувати у її інші країни.

"Якщо застосування агресії як інструменту окупається, тому що в результаті у вас стає більше територій, або більше активів, тоді інші країни, які мають більшу силу, також використовуватимуть цей інструмент", — каже Кая Каллас.

Альянс проти імпералізму

Політик також наголосила на тому, що ті, хто звинувачує НАТО у розширенні та ескалації, підтримують ідеологію Росії.

"НАТО загрожує не безпеці Росії, а російському імперіалізму", — переконана Каллас.

Вступ України до НАТО

Відомо, що восени 2022 року Україна подала заявку на прискорений вступ до НАТО. Пізніше у Альянсі повідомили, що країни дали згоду на приєднання, але лише після війни.

Дізнавшись про це, Кремль почав обурюватись та погрожувати, коментуючи ймовірність вступу України до НАТО. Там вкотре заявили про загрозу безпеці Росії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чого варто очікувати Україні від саміту НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.