Почему Россия боится НАТО — обьяснение

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас. Фото: REUTERS

Россия привыкла считать, что НАТО якобы угрожает ее безопасности. Однако это миф и Альянс грозит только имперализму РФ.

Об этом сообщила эстонский премьер-министр Кайя Каллас в интервью ERR.

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НАТО — свободный выбор стран

Политик опровергла, что вступление в НАТО — свободный выбор стран, а не навязанный кем-то.

"Вступление в НАТО было свободным выбором нашего народа, а не, скажем так, навязанным со стороны. Здесь говорят о расширении НАТО как процессе, который как-то не связан с волей стран, но я это опровергаю", — объясняет она.

Кроме этого, премьер охарактеризовала Россию как "последнее колониальное государство", которое хочет только колонизировать и расширять свою империю. И призвала должным образом реагировать на войну, чтобы не пришлось вовлекать в нее другие страны.

"Если применение агрессии как инструмента окупается, потому что в результате у вас становится больше территорий или больше активов, тогда другие страны, которые имеют большую силу, также будут использовать этот инструмент", — говорит Кая Каллас.

Альянс против имперализма

Политик также отметила, что те, кто обвиняет НАТО в расширении и эскалации, поддерживают идеологию России.

"НАТО угрожает не безопасности России, а российскому империализму", — убеждена Каллас.

Вступление Украины в НАТО

Известно, что осенью 2022 года Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО. Позже в Альянсе сообщили, что страны дали согласие на присоединение, но только после войны.

Узнав об этом, Кремль начал возмущаться и угрожать, комментируя вероятность вступления Украины в НАТО. Там еще раз заявили об угрозе безопасности России.

Напомним, ранее мы писали о том, чего следует ожидать Украине от саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе.