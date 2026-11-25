Парфуми зі зніжкою. Фото: BROCARD.

Чорна п'ятниця — час, коли покупці особливо уважно стежать за знижками, а продавці змагаються за увагу аудиторії. У цей період цілком реально придбати бажаний аромат або косметику за більш привабливою ціною. Але є й інший бік великого розпродажу: активізуються продавці підробок, які маскують сумнівні пропозиції під звичайні сезонні акції. Реклама обіцяє до 90% знижки на легендарні бренди, а в поясненнях фігурують закриття магазинів, ліквідація складів і навіть воєнні обставини.

Як не переплутати справжню вигідну покупку з пасткою? Є кілька ознак, які мають насторожити ще до оформлення замовлення.

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Знижка 90% на люксову парфумерію — привід замислитися

У Чорну п'ятницю знижки справді можуть бути суттєвими. І цілком нормально, коли магазини пропонують спеціальні ціни на популярні аромати, косметику та засоби догляду. Проте між реальною акцією і пропозицією купити парфуми світового люксового бренду майже за безцінь є велика різниця.

Виробництво преміальної парфумерії передбачає витрати на розробку композиції, сировину, виробництво, пакування, логістику та маркетинг. Відомі бренди не зацікавлені в тому, щоб їхні культові аромати продавалися за символічною ціною. Тому знижка 90% на продукцію DIOR, CHANEL, Armani, Tom Ford чи інших брендів такого рівня – аж ніяк не типова історія навіть для найбільшого розпродажу року.

У легальних продавців акційні пропозиції теж бувають різними, але знижки на рівні 40–50% вже можна вважати дуже привабливими. Звісно, сама по собі велика знижка ще не доводить, що перед вами підробка. Але що фантастичнішою виглядає економія, то уважніше потрібно перевіряти походження товару і самого продавця.

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А пропозиція "-90% на все" або "будь-який аромат за 799 грн" — особливо якщо йдеться про найпопулярніші аромати люксових марок, – це серйозний червоний прапорець.

Парфуми Dior та Creed. Фото: BROCARD.

Закриття магазинів, ліквідація складів і війна: навіщо продавцю такі пояснення?

Друга характерна ознака сумнівних розпродажів — незвичайні пояснення небаченої щедрості. Якщо чесний ритейлер проводить акцію до Чорної п'ятниці, йому не потрібно вигадувати для неї надзвичайні обставини. Він просто оголошує про знижки. У продавців сумнівної парфумерії інша логіка. Щоб покупець не запитував, чому аромат за кілька сотень євро раптом коштує кілька сотень гривень, йому пропонують готову історію.

Серед найпопулярніших версій:

магазин закривається, тому потрібно терміново розпродати всі товари;

реалізуються залишки партії 2026 року, адже незабаром надійде нова колекція 2027-го;

ліквідується конфіскована або арештована партія парфумерії;

через обстріли логістичних центрів виникла необхідність терміново перевезти складські запаси до більш безпечного місця, розпродавши частину за спеціальними цінами.

Подібний підхід простежується в комунікації одного з онлайн-продавців, який пропонує парфумерію відомих світових брендів зі знижкою 90%. Спочатку покупцям розповідали про розпродаж залишків партії 2026 року перед завезенням нової, а згодом з'явилося пояснення про необхідність переміщення товарних запасів зі складів у Борисполі через загрозу обстрілів. Це досить винахідливий маркетинговий хід: використати реальні воєнні обставини, щоб пояснити нереалістично низькі ціни. Але рекламна історія про склад, термінове переміщення товару чи закриття магазину не підтверджує ані існування заявлених запасів, ані оригінальності парфумерії. Адже на сайті не вказані найменування юридичної особи, адреса магазину чи складів.

Приклад акції. Фото: BROCARD.

Тож якщо вам пропонують люксовий аромат за підозріло низькою ціною і водночас закликають поспішити, бо магазин закривається, склад ліквідують або товар потрібно терміново евакуювати, не поспішайте з оплатою. Це ще один червоний прапорець.

"Схожість 90%": продавець хоча б не приховує, що це не оригінал

Окрема категорія пропозицій — парфуми зі "схожістю 90%", "аналог люксового аромату" або "бюджетна версія відомого бренду". Тут ситуація дещо інша. Продавець принаймні не обіцяє покупцеві оригінальний флакон, а прямо пропонує аромат, який нібито нагадує популярну композицію. Чи купувати таку продукцію — особисте рішення кожного. Однак важливо не плутати подібність аромату з оригінальністю. Навіть якщо запах справді нагадує улюблений парфум, це зовсім інший продукт, з іншою рецептурою, сировиною та виробником.

До того ж у період Чорної п'ятниці є можливість придбати саме оригінальні аромати за спеціальними цінами. Навіщо погоджуватися на невідомий аналог, якщо надійні продавці також проводять розпродажі?

Наприклад, у мережі BROCARD до Чорної п'ятниці можна знайти акційні пропозиції на продукцію відомих брендів. Це можливість купити бажаний аромат за хорошою ціною й бути впевненими, що він оригінальний.

Головне правило: перевіряйте не знижку, а продавця

Навіть найпереконливіша реклама не може бути гарантією якості товару. Тому перед покупкою варто з'ясувати, кому саме ви збираєтеся заплатити гроші.

На що звернути увагу?

Інформація про продавця. Чи зазначені на сайті назва компанії, її адреса, контакти? Чи можна знайти інформацію про продавця десь за межами його рекламної сторінки?

Чи зазначені на сайті назва компанії, її адреса, контакти? Чи можна знайти інформацію про продавця десь за межами його рекламної сторінки? Зворотний зв'язок. Чи є реальна служба підтримки, чи відповідають представники магазину на запитання про товар, його походження та умови продажу? Чи можна отримати консультацію до оформлення замовлення?

Чи є реальна служба підтримки, чи відповідають представники магазину на запитання про товар, його походження та умови продажу? Чи можна отримати консультацію до оформлення замовлення? Спосіб оплати. Якщо наполягають на переказі коштів на особисту картку, варто бути особливо обережними.

Якщо наполягають на переказі коштів на особисту картку, варто бути особливо обережними. Документи про покупку. Чи видає продавець фіскальний чек? Чи є зрозумілими умови повернення та обміну товару?

Чи видає продавець фіскальний чек? Чи є зрозумілими умови повернення та обміну товару? Репутація та присутність на ринку. Чи має компанія історію роботи, реальні магазини, професійних консультантів? Чи можна звернутися до неї не лише через сайт або сторінку в соціальних мережах?

Той самий BROCARD поєднує інтернет-магазин із мережею фізичних магазинів, де покупці можуть отримати консультацію фахівців і протестувати аромати перед покупкою.

Великі спеціалізовані ритейлери, які працюють із продукцією світових парфумерних і косметичних брендів, мають налагоджені відносини з офіційними імпортерами та дистриб'юторами, контролюють походження товарів і відповідають за їхню якість. Це принципова відмінність від невідомих онлайн-продавців, які пропонують "люкс" за ціною, що не має нічого спільного з реальним ринком.

Чорна п'ятниця — справді гарна нагода заощадити. Але не варто дозволяти рекламним обіцянкам вимикати здоровий глузд. Якщо аромат, який коштує 200 євро, пропонують за 700 гривень, запитайте себе: де тут вигода і хто за неї платить?

Поважайте себе, свої гроші та легендарні бренди. Обирайте оригінальну парфумерію у перевірених продавців. Адже справжнє задоволення від вдалої покупки — це не лише приваблива ціна, а й упевненість у тому, що у флаконі саме той аромат, заради якого ви його придбали.