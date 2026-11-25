Парфюм со скидкой. Фото: BROCARD.

Черная пятница — время, когда покупатели особенно внимательно следят за скидками, а продавцы соревнуются за внимание аудитории. В этот период вполне реально приобрести понравившийся аромат или косметику по более привлекательной цене. Но есть и другая сторона большой распродажи: активизируются продавцы подделок, которые маскируют сомнительные предложения под обычные сезонные акции. Реклама обещает до 90% скидки на легендарные бренды, а в объяснениях фигурируют закрытие магазинов, ликвидация складов и даже военные обстоятельства.

Как не перепутать настоящую выгодную покупку с ловушкой? Есть несколько признаков, которые должны насторожить ещё до оформления заказа.

Реклама

Скидка 90% на люксовую парфюмерию — повод задуматься

В Черную пятницу скидки действительно могут быть существенными. И вполне нормально, когда магазины предлагают специальные цены на популярные ароматы, косметику и средства по уходу. Однако между реальной акцией и предложением купить духи мирового люксового бренда почти даром есть большая разница.

Производство премиальной парфюмерии предполагает затраты на разработку композиции, сырье, производство, упаковку, логистику и маркетинг. Известные бренды не заинтересованы в том, чтобы их культовые ароматы продавались по символической цене. Поэтому скидка 90% на продукцию DIOR, CHANEL, Armani, Tom Ford или других брендов такого уровня — отнюдь не типичная история даже для самой крупной распродажи года.

У легальных продавцов акционные предложения тоже бывают разными, но скидки на уровне 40–50% уже можно считать очень привлекательными. Конечно, сама по себе большая скидка ещё не доказывает, что перед вами подделка. Но чем фантастичнее выглядит экономия, тем внимательнее нужно проверять происхождение товара и самого продавца.

Читайте также:

А предложение "-90% на все" или "любой аромат за 799 грн" — особенно если речь идёт о самых популярных ароматах люксовых брендов, — это серьёзный красный флажок.

Парфюмы Dior и Creed. Фото: BROCARD.

Закрытие магазинов, ликвидация складов и война: зачем продавцу такие объяснения?

Второй характерный признак сомнительных распродаж — необычные объяснения невиданной щедрости. Если честный ритейлер проводит акцию к Черной пятнице, ему не нужно придумывать для нее чрезвычайные обстоятельства. Он просто объявляет о скидках. У продавцов сомнительной парфюмерии другая логика. Чтобы покупатель не спрашивал, почему аромат за несколько сотен евро вдруг стоит несколько сотен гривен, ему предлагают готовую историю.

Среди самых популярных версий:

магазин закрывается, поэтому нужно срочно распродать весь товар;

реализуются остатки партии 2026 года, ведь вскоре поступит новая коллекция 2027-го;

ликвидируется конфискованная или арестованная партия парфюмерии;

из-за обстрелов логистических центров возникла необходимость срочно перевезти складские запасы в более безопасное место, распродав часть по специальным ценам.

Подобный подход прослеживается в коммуникации одного из онлайн-продавцов, который предлагает парфюмерию известных мировых брендов со скидкой 90%. Сначала покупателям рассказывали о распродаже остатков партии 2026 года перед завозкой новой, а впоследствии появилось объяснение о необходимости перемещения товарных запасов со складов в Борисполе из-за угрозы обстрелов. Это довольно изобретательный маркетинговый ход: использовать реальные военные обстоятельства, чтобы объяснить нереалистично низкие цены. Но рекламная история о складе, срочной перевозке товара или закрытии магазина не подтверждает ни существование заявленных запасов, ни подлинность парфюмерии. Ведь на сайте не указаны наименование юридического лица, адрес магазина или складов.

Пример акции. Фото: BROCARD.

Поэтому если вам предлагают люксовый аромат по подозрительно низкой цене и одновременно призывают поторопиться, потому что магазин закрывается, склад ликвидируют или товар нужно срочно эвакуировать, не спешите с оплатой. Это ещё один красный флажок.

"Сходство 90%": продавец хотя бы не скрывает, что это не оригинал

Отдельная категория предложений — духи со "сходством 90%", "аналог роскошного аромата" или "бюджетная версия известного бренда". Здесь ситуация несколько иная. Продавец, по крайней мере, не обещает покупателю оригинальный флакон, а прямо предлагает аромат, который якобы напоминает популярную композицию. Покупать ли такую продукцию — личное решение каждого. Однако важно не путать сходство аромата с оригинальностью. Даже если запах действительно напоминает любимые духи, это совсем другой продукт, с другой рецептурой, сырьем и производителем.

К тому же в период Черной пятницы есть возможность приобрести именно оригинальные ароматы по специальным ценам. Зачем соглашаться на неизвестный аналог, если надежные продавцы также проводят распродажи?

Например, в сети BROCARD к Черной пятнице можно найти акционные предложения на продукцию известных брендов. Это возможность купить желаемый аромат по хорошей цене и быть уверенными, что он оригинальный.

Главное правило: проверяйте не скидку, а продавца

Даже самая убедительная реклама не может быть гарантией качества товара. Поэтому перед покупкой стоит выяснить, кому именно вы собираетесь заплатить деньги.

На что обратить внимание?

Информация о продавце. Указаны ли на сайте название компании, её адрес, контакты? Можно ли найти информацию о продавце где-то за пределами его рекламной страницы?

Указаны ли на сайте название компании, её адрес, контакты? Можно ли найти информацию о продавце где-то за пределами его рекламной страницы? Обратная связь. Есть ли реальная служба поддержки, отвечают ли представители магазина на вопросы о товаре, его происхождении и условиях продажи? Можно ли получить консультацию до оформления заказа?

Есть ли реальная служба поддержки, отвечают ли представители магазина на вопросы о товаре, его происхождении и условиях продажи? Можно ли получить консультацию до оформления заказа? Способ оплаты. Если настаивают на переводе средств на личную карту, стоит быть особенно осторожными.

Если настаивают на переводе средств на личную карту, стоит быть особенно осторожными. Документы о покупке. Выдает ли продавец фискальный чек? Ясны ли условия возврата и обмена товара?

Выдает ли продавец фискальный чек? Ясны ли условия возврата и обмена товара? Репутация и присутствие на рынке. Имеет ли компания историю работы, реальные магазины, профессиональных консультантов? Можно ли обратиться к ней не только через сайт или страницу в социальных сетях?

Тот же BROCARD сочетает интернет-магазин с сетью физических магазинов, где покупатели могут получить консультацию специалистов и протестировать ароматы перед покупкой.

Крупные специализированные ритейлеры, работающие с продукцией мировых парфюмерных и косметических брендов, имеют налаженные отношения с официальными импортерами и дистрибьюторами, контролируют происхождение товаров и отвечают за их качество. Это принципиальное отличие от неизвестных онлайн-продавцов, которые предлагают «люкс» по цене, не имеющей ничего общего с реальным рынком.

Черная пятница — действительно хороший повод сэкономить. Но не стоит позволять рекламным обещаниям затмить здравый смысл. Если аромат, который стоит 200 евро, предлагают за 700 гривен, спросите себя: где здесь выгода и кто за неё платит?

Уважайте себя, свои деньги и легендарные бренды. Выбирайте оригинальную парфюмерию у проверенных продавцов. Ведь настоящее удовольствие от удачной покупки — это не только привлекательная цена, но и уверенность в том, что во флаконе именно тот аромат, ради которого вы его приобрели.