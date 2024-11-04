Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Актуально arrow Чорна п’ятниця на MAUDAU: знижки, які не можна пропустити arrow

Чорна п’ятниця на MAUDAU: знижки, які не можна пропустити

4 листопада 2024 13:34
Марина Кісаделі - Редактор
Маркетплейс MAUDAU оголошує найбільший розпродаж у році — Чорну п’ятницю
Ілюстративне зображення. Фото: maudau.com.ua
Марина Кісаделі - Редактор

Чорна п’ятниця у MAUDAU — подія для тих, хто цінує вигоду та зручність. На покупців чекають спецпропозиції на товари з різних категорій, що робить шопінг ще приємнішим. Усі потрібні речі в одному місці зі знижкою — шанс звільнити час, щоб зайнятися улюбленими справами, а зекономлені гроші витратити на радощі для себе та близьких.

Як відбуватиметься Чорна п’ятниця у MAUDAU

Покупці матимуть 20 днів, щоб без поспіху вибрати все необхідне. Наприклад, починайте шопінг із вибору дорогого алкоголю і набору крафтового шоколаду як презентів на майбутнє, а наприкінці не забудьте додати до кошика щось для себе: книжку, настільну гру чи насіння улюблених ромашок. Щоб Чорна п’ятниця у MAUDAU принесла максимум задоволення, використайте всі пропозиції.

Читайте також:

"Колесо фортуни": гарантований подарунок для кожного

"Колесо фортуни", доступне з 14.10 до 13.11 включно, — це можливість заощадити до початку основного розпродажу. Просто зайдіть на сайт MAUDAU, зазначте адресу електронної скриньки, натисніть кнопку "Хочу пограти!" та вигравайте промокоди:

  • на 100 грн на замовлення від 999 грн;
  • на 200 грн — від 1 999 грн;
  • на 500 грн — від 2 999 грн;
  • на 1 000 грн — від 3 999 грн;
  • безплатне доставлення на замовлення від 999 грн.

Промокод активується відразу після виграшу та залишатиметься актуальним до 28 листопада. Встигніть випробувати вдачу в "Колесі фортуни"!

Знижки до -60%

Акційні товари з’являться на сайті з 13 листопада. Знижки поширюються на різні категорії: від дитячих товарів й алкоголю до зоотоварів й автоінструментів. Щоб не проґавити найкращі пропозиції, заздалегідь збережіть вподобані позиції в розділі "Вибране", оскільки їхня кількість може бути обмежена. Підготовка допоможе швидко оформити замовлення в розпал розпродажу та випередити інших покупців.

З 13 листопада на сторінках MAUDAU в соціальних мережах також стартують розіграші призів серед підписників. Кожен зможе випробувати вдачу та виграти цінні подарунки.

Замов MAUDAU — роби MAUDAU! 

Команда MAUDAU знає, що кожна мить важлива, тому допомагає гостям витрачати менше часу на рутину задля того, що справді важливе — чи то улюблене хобі, чи то медитація, чи то прогулянка із собакою, чи то просто відпочинок без зайвих думок.

Купівля на MAUDAU вигідна не лише під час Чорної п’ятниці, а й у будь-який інший день — завдяки програмі лояльності "Власний рахунок".

Залиште час для себе: приєднуйтеся до Чорної п’ятниці на MAUDAU

Заходьте на сайт, беріть участь у розіграші промокодів, підписуйтеся на сторінки в соціальних мережах та стежте за новинами, щоб швидко дізнатися про найвигідніші пропозиції!

алкоголь косметика товари зоотовари Чорна п'ятниця покупки шоколад

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:41 У Молдові досі нема посла України — де дівся Данілов

13:34 Чорна п’ятниця на MAUDAU: знижки, які не можна пропустити

13:34 В Одесі запустять 5G — подробиці

13:30 У чоловіка поцупили барсетку, повну грошей — суд покарав крадія

13:15 Мобілізація у обраний підрозділ — чи можливо це у листопаді

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

13:09 Держава виплатить по 450 грн допомоги у листопаді — умови

13:08 Зеленський провів нараду з військовим керівництвом — деталі

Text

13:08 Негода в Україні та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

13:04 Амфетамін у котячому туалеті — на Одещині викрили наркокартель

13:41 У Молдові досі нема посла України — де дівся Данілов

13:34 Чорна п’ятниця на MAUDAU: знижки, які не можна пропустити

13:34 В Одесі запустять 5G — подробиці

13:30 У чоловіка поцупили барсетку, повну грошей — суд покарав крадія

13:15 Мобілізація у обраний підрозділ — чи можливо це у листопаді

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

13:09 Держава виплатить по 450 грн допомоги у листопаді — умови

13:08 Зеленський провів нараду з військовим керівництвом — деталі

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

13:04 Амфетамін у котячому туалеті — на Одещині викрили наркокартель

13:02 Очевидці назвали імовірну причину смертельної ДТП у Києві

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

2 листопада 2024

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

1 листопада 2024
Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

Text

13:08 Негода в Україні та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Text

12:44 "Ідеальний" солдат — військовий аналітик надав характеристику

Text

08:00 Переведення медиків у піхоту і вибори в Молдові — ефір Ранок.LIVE

3 листопада 2024
Text

15:01 Що стало на заваді вступу України в НАТО при каденції Ющенка

2 листопада 2024
Text

23:08 Військовий відповів, чи наблизилися ЗСУ до стандартів НАТО

Text

15:23 Військовий пояснив, чому бійці не хочуть залишатися в армії

Text

12:31 Військовий відповів, скільки снарядів вистачає Україні на тиждень

Text

10:47 ВПО не користуються програмою єОселя — Шуляк пояснила що не так

Text

08:22 Нардеп назвав відсоток багатих та бідних людей в Україні

1 листопада 2024
Text

22:33 Грошей на компенсації за знищене житло більше немає, — Шуляк

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

10:58 Кім пояснив, чому взяв на поруки нардепку, яка придбала дім на Одещині