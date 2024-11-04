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Черная пятница на MAUDAU: скидки, которые нельзя пропустить

4 ноября 2024 13:34
Марина Кисадели - Редактор
Маркетплейс MAUDAU объявляет крупнейшую распродажу в году — Черную пятницу
Иллюстративное изображение. Фото: maudau.com.ua
Марина Кисадели - Редактор

Черная пятница 2024 в MAUDAU — событие для тех, кто ценит выгоду и удобство. Покупателей ждут спецпредложения на товары из разных категорий, что делает шопинг еще приятнее. Все нужные вещи в одном месте по скидке — шанс освободить время, чтобы заняться любимыми делами, а сэкономленные деньги потратить на радости для себя и близких.

Как пройдет Черная пятница в MAUDAU

У покупателей будет 20 дней, чтобы без спешки выбрать все необходимое. Например, начните шопинг с выбора дорогого алкоголя и набора крафтового шоколада в качестве презентов на будущее, а в конце не забудьте добавить в корзину что-то для себя: книгу, настольную игру или семена любимых ромашек. Чтобы Черная пятница в MAUDAU принесла больше удовольствия, воспользуйтесь всеми предложениями.

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"Колесо фортуны", доступное с 14.10 по 13.11, — это возможность сэкономить до начала основной распродажи. Просто зайдите на сайт MAUDAU, оставьте адрес электронной почты, нажмите кнопку "Хочу поиграть!" и выигрывайте промокоды:

  • на 100 грн при заказе от 999 грн;
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алкоголь косметика товары зоотовары Черная пятница покупки шоколад

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