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Чотири девелоперські проєкти з України увійшли в шорт-лист міжнародної премії CEEQA-2024

30 квітня 2024 13:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Чотири девелоперські проєкти з України увійшли в шорт-лист міжнародної премії CEEQA-2024
Нагороди премії CEEQA. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Три житлових комплекси та офісний кампус увійшли в шорт-лист премії Сentral & Eastern European Real Estate Quality Awards 2024 (CEEQA). Це один з наймасштабніших конкурсів нерухомості в Європі. Щорічна галузева премія, заснована у 2003 році, визначає кращі проєкти, бренди та компанії за попередній календарний рік. 

Номінантів оцінює журі, до складу якого обирають 36 представників найбільш впливових та авторитетних компаній в сфері девелопменту, інвестицій, будівництва, фінансів та консалтингу з 18 країн Центральної, Східної та Південно-Східної Європи. 

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У номінації "Офісний проєкт року" до шорт-листа увійшов офісний кампус В04, частина київського інноваційного парка UNIT.City. Кампус сертифікований за стандартами Leed Silver.

У категорії "Житлова нерухомість року" список складається з 12 проєктів, включаючи об’єкти в Празі, Варшаві, Гданську, Братиславі, Вільнюсі. Серед них три українські житлові комплекси:

Linden Luxury Residences від компанії Budhouse Group, розташований в урядовому кварталі Києва. Дизайн комплексу розробляла знаменита британська агенція Kelly Hoppen Interiors.

ЖК Greenville на Печерську від групи компаній Greenville уособлює концепцію "місто в місті". Це технологічний простір з акцентом на чіткій геометрії форм ззовні та інноваційності всередині. У комплексі є багатоярусний підземний паркінг в стилобітній частині, індивідуальна система доступу, лаунж-зони, бізнес-простір, ігрова дитяча кімната, колясочна, лапомийка для домашніх тварин.

TRIIINITY — ще один столичний житловий комплекс (забудовник — Seven Hills), побудований у стилі лофт. В основі стилю комплексу лежить використання архітектурного бетону, металу, елементів натурального дерева, а акцент зроблений на технологічності та природі. В елементах декору використовуються світлі тони та дерев’яні акценти, характерні для скандинавського мінімалізму.

Переможці у 24 категоріях будуть оголошені 15 травня на церемонії нагородження CEEQA у Варшаві. 

Київ
премія
житло
будинок
столиця
ЖК

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