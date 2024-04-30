Четыре девелоперских проекта из Украины вошли в шорт-лист международной премии CEEQA-2024

Награды премии CEEQA. Фото: Новини.LIVE

Три жилых комплекса и офисный кампус вошли в шорт-лист премии Central & Eastern European Real Estate Quality Awards 2024 (CEEQA). Это один из самых масштабных конкурсов недвижимости в Европе. Ежегодная отраслевая премия, основанная в 2003 году, определяет лучшие проекты, бренды и компании за предыдущий календарный год.

Номинантов оценивает жюри, в состав которого выбирают 36 представителей наиболее влиятельных и авторитетных компаний в сфере девелопмента, инвестиций, строительства, финансов и консалтинга из 18 стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы.

Читайте также:

В этом году финальный шорт-лист премии пополнили четыре проекта из Украины.

В номинации "Офисный проект года" в шорт-лист вошел офисный кампус В04, часть киевского инновационного парка UNIT.City. Кампус сертифицирован по стандартам Leed Silver.

В категории "Жилищная недвижимость года" список состоит из 12 проектов, включая объекты в Праге, Варшаве, Гданьске, Братиславе, Вильнюсе. Среди них три украинских жилых комплекса:

Linden Luxury Residences от компании Budhouse Group расположен в правительственном квартале Киева. Дизайн комплекса разрабатывало знаменитое британское агентство Kelly Hoppen Interiors.

ЖК Greenville на Печерске от группы компаний Greenville олицетворяет концепцию "город в городе". Это технологическое пространство с акцентом на четкой геометрии форм снаружи и инновационности внутри. В комплексе есть многоярусный подземный паркинг в стилобитной части, индивидуальная система доступа, лаунж-зоны, бизнес-пространство, детская игровая комната, колясочная, лапомойка для домашних животных.

TRIIINITY — еще один столичный жилой комплекс (застройщик — Seven Hills), построенный в стиле лофт. В основе стиля комплекса лежит использование архитектурного бетона, металла, элементов натурального дерева, а акцент сделан на технологичности и природе. В элементах декора используются светлые тона и деревянные акценты, характерные для скандинавского минимализма.

Победители в 24 категориях будут объявлены 15 мая на церемонии награждения CEEQA в Варшаве.