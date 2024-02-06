Чотири українські захисники отримують шанс на нове життя завдяки протезуванню у США

Раміна Есхакзай разом з українськими захисниками у Вашингтоні. Фото: FFU

Підтримати українських захисників приїхала авторка та ведуча YouTube каналу "RAMINA" Раміна Есхакзай.

Одразу четверо українських захисників, які втратили кінцівки внаслідок бойових дій в Україні, отримають можливість повернутися до активного і повноцінного життя завдяки передовим протезам. Євген Калюжний, Сергій Волик, Петро Кулик і Олексій Дернов наразі перебувають у США в рамках програми "Протезування" від благодійного фонду Future for Ukraine (FFU). Спеціалісти Медичного центру ортопедії та протезування MCOP у Вашингтоні розробили для наших захисників високотехнологічні протези. Програма фінансується компанією "Пфайзер" (Pfizer), яка виділила 1 мільйон доларів США.

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Євген, Сергій, Петро і Олексій пройшли початкові етапи протезування у MCOP — одній із провідних клінік у галузі протезування в США. Команда фахівців MCOP має великий досвід роботи з пацієнтами, які втратили кінцівки внаслідок бойових дій (зокрема у війнах в Афганістані й Іраку), і використовує найсучасніші технології для створення протезів, що максимально відповідають потребам кожного пацієнта.

Наприкінці 2023 року під час свого візиту до США Президент України Володимир Зеленський відзначив 20 громадян цієї країни, які відіграли ключову роль у допомозі Україні в складні часи. Одним із нагороджених був Майк Коркоран (𝗠𝗶𝗸𝗲 𝗖𝗼𝗿𝗰𝗼𝗿𝗮𝗻) — провідний протезист і співзасновник клініки МСОР у Вашингтоні.

"Ми надзвичайно пишаємося тим, що можемо допомогти українським захисникам, які так багато жертвують заради нашої країни! Наша мета — дати їм шанс на нове життя, сповнене активності та нових можливостей", — зазначає президентка FFU в США, волонтерка-кураторка зі стратегії та розвитку FFU Олена Ніколаєнко.

Команда Future for Ukraine поділилася відео, на якому зафіксовані перші спроби захисників користуватися сучасними протезами

Програма протезування українських захисників передбачає:

оцінку та підбір протезів, що відповідають індивідуальним потребам пацієнтів;

виготовлення та встановлення протезів;

фізичну реабілітацію та навчання користуванню протезами;

допомогу з поверненням до повноцінного життя.

Перші заміри та примірки позаду! Євген Калюжний, Сергій Волик, Петро Кулик і Олексій Дернов вже отримали надсучасні протези кінцівок у Вашингтоні та досить успішно опановують їх. Попереду чоловіків очікує етап реабілітації та активного навчання.

Перші "кроки" українських захисників на шляху отримання сучасних протезів

Українські захисники відвідали Нью-Йорк. Фото: FFU

Наших захисників у США підтримують не лише представники FFU, фахівці клініки MCOP та члени української діаспори, але й відома українська журналістка Раміна Есхакзай!

Сергій Волик і Раміна Есхакзай під час перших примірок протеза. Фото: FFU

Раміна і Петро Кулик. Фото: FFU

У цій поїздці Раміна виконує важливу місію — дослідження кращого іноземного досвіду протезування, який у майбутньому можна було б імплементувати в Україні. Серед багатомільйонної аудиторії журналістки-блогерки є люди різних професій, зокрема військові, політики, представники соціальної сфери та лідери думок.

Євген Калюжний приміряє новий протез ноги. Фото: FFU

На фото зліва-направо: Євген Калюжний, Майк Коркоран, Олексій Дернов, Олена Ніколаєнко, Петро Кулик і Сергій Волик біля клініки МСОР у Вашингтоні. Фото: FFU

На жаль, через повномасштабне російське вторгнення тема протезування набула ще більшого значення та актуальності для українців — нам необхідно у великій кількості розбудовувати власні центри протезування та реабілітації, залучаючи для цього іноземних фахівців та їхній досвід. Тому так цінно і важливо, що цією темою зацікавилася Раміна Есхакзай.