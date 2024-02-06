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Четыре украинских защитника получают шанс на новую жизнь благодаря протезированию в США

6 февраля 2024 14:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Четыре украинских защитника получают шанс на новую жизнь благодаря протезированию в США
Рамина Эсхакзай вместе с украинскими защитниками в Вашингтоне. Фото: FFU
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Поддержать украинских защитников приехала автор и ведущая YouTube канала "RAMINA" Рамина Эсхакзай.

Сразу четверо украинских защитников, потерявших конечности в результате боевых действий в Украине, получат возможность вернуться к активной и полноценной жизни благодаря передовым протезам. Евгений Калюжный, Сергей Волык, Петр Кулик и Алексей Дернов находятся в США в рамках программы "Протезирование" от благотворительного фонда Future for Ukraine (FFU). Специалисты Медицинского центра ортопедии и протезирования MCOP в Вашингтоне разработали высокотехнологичные протезы для наших защитников. Программа финансируется компанией "Пфайзер" (Pfizer), которая выделила 1 миллион долларов США.

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Евгений, Сергей, Петр и Алексей прошли начальные этапы протезирования в MCOP — одной из ведущих клиник в области протезирования в США. Команда специалистов MCOP имеет большой опыт работы с пациентами, потерявшими конечности в результате боевых действий (в том числе в войнах в Афганистане и Ираке), и использует самые современные технологии для создания протезов, максимально отвечающих потребностям каждого пациента.

В конце 2023 года во время своего визита в США Президент Украины Владимир Зеленский отметил 20 граждан этой страны, которые сыграли ключевую роль в помощи Украине в сложные времена. Одним из награжденных был Майк Коркоран — ведущий протезист и соучредитель клиники МСОР в Вашингтоне.

"Мы чрезвычайно гордимся тем, что можем помочь украинским защитникам, которые так много жертвуют ради нашей страны! Наша цель — дать им шанс на новую жизнь, полную активности и новых возможностей", — отмечает президент FFU в США, волонтер-куратор по стратегии и развития FFU Елена Николаенко.

Команда Future for Ukraine поделилась видео, на котором зафиксированы первые попытки защитников пользоваться современными протезами

Программа протезирования украинских защитников предусматривает:

  • оценку и подбор протезов, отвечающих индивидуальным потребностям пациентов;
  • изготовление и установка протезов;
  • физическую реабилитацию и обучение пользованию протезами;
  • помощь с возвращением к полноценной жизни.

Первые замеры и примерки сзади! Евгений Калюжный, Сергей Волык, Петр Кулик и Алексей Дернов уже получили сверхсовременные протезы конечностей в Вашингтоне и довольно успешно овладевают ими. Впереди мужчин ожидает этап реабилитации и активного обучения.

Первые "шаги" украинских защитников на пути получения современных протезов

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Украинские защитники посетили Нью-Йорк. Фото: FFU

Наших защитников в США поддерживают не только представители FFU, специалисты клиники MCOP и члены украинской диаспоры, но и известная украинская журналистка Рамина Эсхакзай!

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Сергей Волык и Рамина Эсхакзай во время первых примерок протеза. Фото: FFU
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Рамина и Петр Кулик. Фото: FFU

В этой поездке Рамина выполняет важную миссию – исследование лучшего иностранного опыта протезирования, который в будущем можно было бы имплементировать в Украине. Среди многомиллионной аудитории журналиста-блогера есть люди разных профессий, в том числе военные, политики, представители социальной сферы и лидеры мнений.

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Евгений Калюжный примеряет новый протез ноги. Фото: FFU
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На фото слева направо: Евгений Калюжный, Майк Коркоран, Алексей Дернов, Елена Николаенко, Петр Кулик и Сергей Волык возле клиники МСОР в Вашингтоне. Фото: FFU

К сожалению, из-за полномасштабного российского вторжения тема протезирования приобрела еще большее значение и актуальность для украинцев — нам необходимо в большом количестве развивать собственные центры протезирования и реабилитации, привлекая для этого иностранных специалистов и их опыт. Поэтому столь ценно и важно, что этой темой заинтересовалась Рамина Эсхакзай.

военные
война в Украине
Рамина Эсхакзай
протезирование

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