Під подушкою — KOLA та ALEKSEEV виступлять на благодійній події Даші Квіткової на допомогу дітям

Даша Квіткова підтримує дитину. Фото: BGV

7 грудня у Києві в ТРЦ Lavina відбудеться щорічний сімейний захід "Під подушкою" за ініціативи інфлюенсерки та амбасадорки соціальних проєктів Даші Квіткової. Подія відбудеться в рамках грандіозного святкування дня народження ТРЦ Lavina та збере на одній сцені відомих українських артистів.

Виступ дітей

Діти розмальовують пряники.

Вже третій рік поспіль Даша Квіткова у партнерстві з благодійним фондом "Таблеточки" запрошує на свою благодійну подію для усієї сімʼї до Дня Святого Миколая "Під подушкою". Цього року гостей чекає подвійне свято та ще більше активностей для усієї сім’ї. З 14:00 години заплановані виступи талановитих дітей, інтерактивні зони від партнерів – українських брендів та великий концерт за участю артистів: KOLA, ALEKSEEV, Анна Буткевич, SWOIIA, GEED, RONY, ULIANA ROYCE, Diana Gloster, Настя Балог, NICOLE. Ведучими події стануть Нікіта Добринін та Наталі Солонік.

Реклама

Читайте також:

Афіша заходу.

Акція "Під подушкою"

Серед глядачів буде розіграний автомобіль. Усі виручені кошти з розіграшу підуть на діагностику дітей, які борються з раком – підопічних фонду "Таблеточки".

Учасники благодійної акції.

Даша Квіткова

"Для мене критично важливо, щоб діти, які хворіють на рак, мали доступ до вчасної та якісної діагностики. Саме це є ключем до корекції терапії та одужання. Ми проводимо "Під подушкою", щоб підтримати родини у боротьбі з хворобою. Діти мають право бути здоровими. Діти мають право на щасливе дитинство поза лікарняними стінами. І ми в силі допомогти. Давайте це зробимо разом 7-го грудня. Чекаю усіх!", — поділилася Даша Квіткова.

Генеральним партнером заходу "Під подушкою" став благодійний фонд BGV. Вхід на подію вільний для усіх.