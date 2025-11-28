Видео
Даша Квиткова анонсировала акцию "Под подушкой" для детей

Дата публикации 28 ноября 2025 14:22
Под подушкой - KOLA и ALEKSEEV выступят на благотворительном событии Даши Квитковой в помощь детям
Даша Квиткова поддерживает ребенка. Фото: BGV

7 декабря в Киеве в ТРЦ Lavina состоится ежегодное семейное мероприятие "Под подушкой" по инициативе инфлюенсера и амбассадора социальных проектов Даши Квитковой. Событие состоится в рамках грандиозного празднования дня рождения ТРЦ Lavina и соберет на одной сцене известных украинских артистов.

Выступление детей
Дети разрисовывают пряники.

Уже третий год подряд Даша Квиткова в партнерстве с благотворительным фондом "Таблеточки" приглашает на свое благотворительное событие для всей семьи ко Дню Святого Николая "Под подушкой". В этом году гостей ждет двойной праздник и еще больше активностей для всей семьи. С 14:00 часов запланированы выступления талантливых детей, интерактивные зоны от партнеров - украинских брендов и большой концерт с участием артистов: KOLA, ALEKSEEV, Анна Буткевич, SWOIIA, GEED, RONY, ULIANA ROYCE, Diana Gloster, Настя Балог, NICOLE. Ведущими события станут Никита Добрынин и Натали Солоник.

Читайте также:
Афиша мероприятия.
Акция "Под подушкой"

Среди зрителей будет разыгран автомобиль. Все вырученные средства с розыгрыша пойдут на диагностику детей, которые борются с раком - подопечных фонда "Таблеточки".

Участники благотворительной акции.
Даша Квиткова

"Для меня критически важно, чтобы дети, которые болеют раком, имели доступ к своевременной и качественной диагностике. Именно это является ключом к коррекции терапии и выздоровлению. Мы проводим "Под подушкой", чтобы поддержать семьи в борьбе с болезнью. Дети имеют право быть здоровыми. Дети имеют право на счастливое детство вне больничных стен. И мы в силах помочь. Давайте это сделаем вместе 7-го декабря. Жду всех!", — поделилась Даша Квиткова.

Генеральным партнером мероприятия "Под подушкой" стал благотворительный фонд BGV. Вход на событие свободный для всех.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
