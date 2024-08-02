Пляжний відпочинок. Фото: Freepik

Літо 2024 року продовжує бити усі температурні рекорди. Спека трималася практично весь липень, і на серпень синоптики не прогнозують значних похолодань. Ситуацію ускладнює і те, що через постійні відключення електроенергії немає можливості користуватися кондиціонерами. Єдиною альтернативою трохи втекти від палючого сонця піти в басейн. У Харкові сьогодні працює кілька комплексів, де можна добре провести час. Пропонуємо ознайомитись із п'ятьма популярними локаціями, куди можна приходити всією родиною.

TERRACE BEACH CLUB

Читайте також:

Це ексклюзивний пляжний комплекс у центрі Харкова, що розташований на шостому поверсі готелю Немо. Відвідувачам пропонується великий басейн з очищеною морською водою, джакузі з гідромасажем, шезлонги. Для дітей працюють аніматори, а дорослих розважає dj. Є ресторан.

ARKADA BEACH CLUB

Найбільший басейн у місті знаходиться тут, а якщо точніше, то їх аж три: один дорослий та два дитячі. Крім цього, на території комплексу є лазня, альтанки, комфортні шезлонги, заклад зі смачною їжею та коктейлями.

Відпочинок біля басейну. Фото: Freepik

MISTO SPA&FITNESS

Величезний комплекс, де є великий дорослий та окремо дитячий басейн із шезлонгами, альтанками та неймовірною парковою зоною. Крім того, на території є і SPA центр із хаммамом, relax-кімнатою, соляним гротом та багатьма іншими локаціями для повноцінного відпочинку.

AQUA LIFE

Новий та сучасний басейн, де можна як просто поплавати, так і прийти на навчання. Доступні групові заняття з плавання для дорослих та дітей. Відвідувачам пропонується басейн із 6 доріжок довжиною 25 метрів. Крім цього, в комплексі є масажний кабінет, аквааеробіка, водне поло та сауна.

Дівчата біля басейну. Фото: Freepik

ARIZONA Place

Величезний комплекс з безліччю послуг та розваг для відвідувачів. На території є три великі басейни з комфортними шезлонгами. Поруч працює бар, де можна замовити смачні страви та літні напої, що охолоджують.

Важливо пам'ятати, що для входу до будь-якого басейну необхідно мати актуальну медичну довідку. В основному для її отримання потрібно пройти огляд у дерматолога, венеролога, терапевта, гінеколога (для жінок) та уролога (для чоловіків).

У приватному медичному центрі Medservis можна придбати довідку для басейну та отримати її поштою вже через 2-3 дні.