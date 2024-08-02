Пляжный отдых. Фото: Freepik

Лето 2024 года продолжает бить все температурные рекорды. Жара держалась практически весь июль и на август синоптики не прогнозируют значительных похолоданий. Ситуацию усложняет и то, что из-за постоянных отключений электроэнергии нет возможности пользоваться кондиционерами. Единственной альтернативой немного убежать от палящего солнца — пойти в бассейн. В Харькове сегодня работает несколько комплексов, где можно хорошо провести время. Предлагаем ознакомиться с пятью популярными локациями, куда можно приходить всей семьей.

TERRACE BEACH CLUB

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Это эксклюзивный пляжный комплекс в центре Харькова, расположенный на шестом этаже отеля Немо. Посетителям предлагается большой бассейн с очищенной морской водой, джакузи с гидромассажем, шезлонги. Для детей работают аниматоры, а взрослых развлекает dj. Есть ресторан.

ARKADA BEACH CLUB

Самый большой бассейн в городе находится здесь, а если точнее, то их аж три: один взрослый и два детских. Кроме этого, на территории комплекса есть баня, беседки, комфортные шезлонги, заведение со вкусной едой и коктейлями.

Отдых у бассейна. Фото: Freepik

MISTO SPA&FITNESS

Огромный комплекс, где есть большой взрослый и отдельно детский бассейн с шезлонгами, беседками и невероятной парковой зоной. Кроме того, на территории есть и SPA центр с хаммамом, relax-комнатой, соляным гротом и многими другими локациями для полноценного отдыха.

AQUA LIFE

Новый и современный бассейн, где можно как просто поплавать, так и прийти на обучение. Доступны групповые занятия по плаванию для взрослых и детей. Посетителям предлагается бассейн с 6 дорожек длиной 25 метров. Кроме этого, в комплексе есть массажный кабинет, аквааэробика, водное поло и сауна.

Девушки возле бассейна. Фото: Freepik

ARIZONA Place

Огромный комплекс с множеством услуг и развлечений для посетителей. На территории есть три больших бассейна с комфортными шезлонгами. Рядом работает бар, где можно заказать вкусные блюда и охлаждающие летние напитки.

Важно помнить, что для входа в любой бассейн необходимо иметь актуальную медицинскую справку. В основном для ее получения нужно пройти осмотр у дерматолога, венеролога, терапевта, гинеколога (для женщин) и уролога (для мужчин).

В частном медицинском центре Medservis можно купить справку для бассейна и получить ее по почте уже через 2-3 дня.