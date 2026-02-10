Подарунок, який дорожчий за усі троянди світу до Дня святого Валентина

Пара святкує День святого Валентина. Ілюстративне фото: Freepik

День святого Валентина часто називають "святом", яке створили маркетологи, спекулюючи на такому почутті як кохання. Цей день має клішовані асоціації: червоні троянди, вечеря при свічках, коробка цукерок у формі серця. Втім, для щирих стосунків день романтики та взаємності не має конкретної дати чи назви. 14 лютого — всього лише день, коли закохані можуть нагадати один одному про свої почуття та подарувати щось особливе, що розповідатиме лише про їхню історію. Тож варто подбати про подарунок, який буде символом ваших почуттів і вашої пари.

Подарунок, який дорожчий за усі троянди світу

Крізь віки, люди мали потребу матеріалізувати свої почуття, надати їм форму. Тож дарували один одному парні прикраси, символічні медальйони чи "розділені" талісмани. Наприклад, розділені медальйони з’явились у XIX столітті. У вікторіанській Англії були популярні так звані "split lockets" — медальйони, які складалися з двох частин. Закохані носили кожен свою половину, а всередині зберігали мініатюрні портрети або пасмо волосся коханої людини. Це було особливо поширено серед пар, яких розділяли подорожі чи служба в армії. Такий медальйон був буквально матеріальним втіленням фрази "моя половина — в тебе".

Під час Першої та Другої світових воєн багато пар обмінювалися ідентичними браслетами або жетонами. Дехто носив зменшені копії військових жетонів із гравіюванням імені партнера. Це був спосіб зберігати зв’язок і переживати тривалу розлуку. Прикраса ставала талісманом — не лише романтичним, а й екзистенційним: "ти — моя причина повернутися".

В Ірландії Claddagh ring (серце, увінчане короною й утримуване двома руками) — один із найстаріших символів кохання та вірності, історія якого сягає XVII століття.

Пари носили однакові кільця або обмінювалися ними як знаком відданості.

В Латинській Америці, до прикладу, досі дуже популярними залишаються "Friendship bracelets". І ця традиція плести браслети дружби існує століттями. Хоч, це і не завжди про романтику, але власноруч створена прикраса для людини яку цінуєш та кохаєш — це знак зв’язку. Браслет зав’язували на зап’ясті іншої людини з побажанням — і він мав залишатися, поки сам не зітреться.

У нашому сьогоденні у світі зберігається традиція однакових обручок як символа вічного кохання. Це також свідчення того, що люди завжди прагнули своєму почуттю надати матеріальну форму.

Сьогодні персоналізовані прикраси чи парні аксесуари, які можна створити самостійно або зібрати з індивідуальних елементів — це продовження тих традицій, які існують крізь часи. Це можливість своїми руками створити щось особливе для коханої людини. Тож ідея створити прикрасу разом або обмінятися "кодованими" аксесуарами — це креативна і чуттєва ідея вкотре сказати один одному "я з тобою".

"Набори для створення прикрас, персоналізовані аксесуари і їхнє спільне творення – це про спогад, який залишиться в пам’яті на роки. Ви обираєте намистини, літери, символи, складаєте браслети чи чокери одне для одного, і цей вечір перетворюється на діалог. Це можуть бути однакові прикраси з різними літерами – ваші ініціали, до прикладу. Або символічна дата, зашифрована в цифрах чи намистини певного кольору, що означають конкретну подію. Ідея завжди виникає з історії пари, яка лише між ними обома", — переконані у мережі крамниць Monpacie.

Навіть якщо ви не святкуєте День закоханих, він може бути чудовою нагодою сказати про цінності ваших стосунків. Такий подарунок вартуватиме для закоханих більше, аніж усі троянди світу. Адже аби він був влучним — потрібно знати людину, чути її, бути уважним до деталей.

Сучасні бренди з можливістю кастомізації цінні саме цим: з часом, ви можете додавати нові елементи. Ще одну дату. Ще один символ. І ця прикраса стає реліквією ваших стосунків.