Подарок, который дороже всех роз мира ко Дню святого Валентина

День святого Валентина часто называют "праздником", который создали маркетологи, спекулируя на таком чувстве как любовь. Этот день имеет клишированные ассоциации: красные розы, ужин при свечах, коробка конфет в форме сердца. Впрочем, для искренних отношений день романтики и взаимности не имеет конкретной даты или названия. 14 февраля — всего лишь день, когда влюбленные могут напомнить друг другу о своих чувствах и подарить что-то особенное, что будет рассказывать только об их истории. Поэтому стоит позаботиться о подарке, который будет символом ваших чувств и вашей пары.

Подарок, который дороже всех роз мира

Сквозь века, люди имели потребность материализовать свои чувства, придать им форму. Поэтому дарили друг другу парные украшения, символические медальоны или "разделенные" талисманы. Например, разделенные медальоны появились в XIX веке. В викторианской Англии были популярны так называемые "split lockets" — медальоны, которые состояли из двух частей. Влюбленные носили каждый свою половину, а внутри хранили миниатюрные портреты или прядь волос любимого человека. Это было особенно распространено среди пар, которых разделяли путешествия или служба в армии. Такой медальон был буквально материальным воплощением фразы "моя половина — у тебя".

Во время Первой и Второй мировых войн многие пары обменивались идентичными браслетами или жетонами. Некоторые носили уменьшенные копии военных жетонов с гравировкой имени партнера. Это был способ сохранять связь и переживать длительную разлуку. Украшение становилось талисманом — не только романтическим, но и экзистенциальным: "ты — моя причина вернуться".

В Ирландии Claddagh ring (сердце, увенчанное короной и удерживаемое двумя руками) — один из старейших символов любви и верности, история которого восходит к XVII веку.

Пары носили одинаковые кольца или обменивались ими как знаком преданности.

В Латинской Америке, к примеру, до сих пор очень популярными остаются "Friendship bracelets". И эта традиция плести браслеты дружбы существует веками. Хотя, это и не всегда о романтике, но собственноручно созданное украшение для человека которого ценишь и любишь — это знак связи. Браслет завязывали на запястье другого человека с пожеланием — и он должен был оставаться, пока сам не сотрется.

В нашем настоящем в мире сохраняется традиция одинаковых обручальных колец как символа вечной любви. Это также свидетельство того, что люди всегда стремились придать своему чувству материальную форму.

Сегодня персонализированные украшения или парные аксессуары, которые можно создать самостоятельно или собрать из индивидуальных элементов — это продолжение тех традиций, которые существуют сквозь времена. Это возможность своими руками создать что-то особенное для любимого человека. Поэтому идея создать украшение вместе или обменяться "кодированными" аксессуарами — это креативная и чувственная идея в очередной раз сказать друг другу "я с тобой".

"Наборы для создания украшений, персонализированные аксессуары и их совместное создание — это о воспоминании, которое останется в памяти на годы. Вы выбираете бусины, буквы, символы, составляете браслеты или чокеры друг для друга, и этот вечер превращается в диалог. Это могут быть одинаковые украшения с разными буквами — ваши инициалы, к примеру. Или символическая дата, зашифрованная в цифрах или бусины определенного цвета, означающие конкретное событие. Идея всегда возникает из истории пары, которая только между ними обоими", — убеждены в сети магазинов Monpacie.

Даже если вы не празднуете День влюбленных, он может быть прекрасной возможностью сказать о ценности ваших отношений. Такой подарок будет стоить для влюбленных больше, чем все розы мира. Ведь чтобы он был точным — нужно знать человека, слышать его, быть внимательным к деталям.

Современные бренды с возможностью кастомизации ценны именно этим: со временем, вы можете добавлять новые элементы. Еще одну дату. Еще один символ. И это украшение становится реликвией ваших отношений.