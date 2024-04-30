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День вишиванки 2024 — у Києві стартував благодійний проєкт за участі захисниць і ГО Землячки

30 квітня 2024 19:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
День вишиванки 2024 — у Києві стартував благодійний проєкт за участі захисниць і ГО Землячки
Благодійна фотовиставка "Вишивана Україна". Фото: Gulliver
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

До Дня вишиванки торгово-розважальний центр Gulliver разом з українським брендом вишитого одягу SVARGA та громадською організацією "Землячки" ініціювали благодійну фотовиставку "Вишивана Україна".

Фотопроєкт можна побачити з 30 квітня на другому поверсі ТРЦ, вхід вільний. 

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В проєкті взяли участь захисниці, парамедикині, ветеранки, військові волонтерки — всі ті, хто відстоюють цілісність України. Вони — такі різні,  але єдині, сильні, непереможні, такі рідні та близькі між собою, та найголовніше — об'єднані спільною метою — захистом єдності нашої країни. 

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Благодійна фотовиставка "Вишивана Україна". Фото: Gulliver 

"В Силах оборони України сьогодні перебуває понад 62 тисяч жінок, і всі вони з різних куточків України. Для ефективної роботи жінки на передових позиціях потребують зручної та якісної форми й амуніції, з урахуванням анатомії тіла. Це навіть не про нашу підтримку, це про нашу повагу до військових, які виборюють наше спільне теперішнє і майбутнє. Такі мистецькі проєкти — це можливість зменшити прірву між цивільним і військовим світом та долучитися до боротьби за свободу, взявши участь у благодійному зборі на потреби захисниць", — розповідає співзасновниця ГО "Землячки" Ксенія Драганюк.

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Благодійна фотовиставка "Вишивана Україна". Фото: Gulliver 

Героїні вбрані у вишиванки з однойменної колекції "Вишивана Україна", де зібрані орнаменти зі всіх регіонів України та Автономної Республіки Крим. 

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Благодійна фотовиставка "Вишивана Україна". Фото: Gulliver 

"Бренд SVARGA зібрав у "Вишиваній Україні" орнаменти різних регіонів в межах області чи району. Колекція зшиває ментально всю країну в єдине національне ціле, творить мозаїку орнаментів на великій географічній мапі", — розповіла засновниця та CEO бренду SVARGA Наталія Яриш.

Мета проєкту — вкотре нагадати, що немає східної та західної України, є одна наша цілісна і єдина країна. Харківщина, Київщина, Луганщина, Яворівщина, Донеччина, Крим — всі ми — Україна. А також нагадати про те, що незалежно від того, чи на фронті, чи в тилу — це спільна боротьба за свободу. 

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Благодійна фотовиставка "Вишивана Україна". Фото: Gulliver 

Разом допомагаємо й закликаємо долучитися вас до благодійного проєкту, покликаного підтримати жінок, які боронять наше теперішнє і майбутнє в Силах оборони України. На кожному фотопостері зображений QR-код з банкою громадської організації "Землячки". Всі залучені кошти під час виставки будуть спрямовані на пошиття жіночої тактичної форми для жінок-військових. При купівлі вишиванки з колекції "Вишивана Україна" з кодовим словом "Землячки" —  SVARGA також передасть 10% на форму для захисниць.

Офіційне відкриття виставки відбудеться 2 травня о 17:30 на другому поверсі ТРЦ Gulliver. У програмі: вступне слово від організаторів та учасниць фотопроєкту. 

Виставковий проєкт триватиме до 16 травня включно. А на День вишиванки запрошуємо вас відвідати відкриту презентацію колекції за участі захисниць, яка відбудеться 16 травня о 18:30 у центральному атріумі ТРЦ. 

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