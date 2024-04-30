День вышиванки 2024 — в Киеве стартовал благотворительный проект с участием защитниц и ОО Землячки

Благотворительная фотовыставка "Вышитая Украина". Фото: Gulliver

Ко Дню вышиванки торгово-развлекательный центр Gulliver вместе с украинским брендом вышитой одежды SVARGA и общественной организацией "Землячки" инициировали благотворительную фотовыставку "Вышитая Украина".

Фотопроект можно увидеть с 30 апреля на втором этаже ТРЦ, вход свободный.

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В проекте приняли участие защитницы, парамедики, ветеранки, военные волонтеры — все те, кто отстаивают целостность Украины. Они — такие разные, но единые, сильные, непобедимые, такие родные и близкие между собой, и самое главное — объединенные общей целью — защитой единства нашей страны.

Благотворительная фотовыставка "Вышитая Украина". Фото: Gulliver

"В Силах обороны Украины сегодня находится более 62 000 женщин и все они из разных уголков Украины. Для эффективной работы женщины на передовых позициях нуждаются в удобной и качественной форме и амуниции, с учетом анатомии тела. Это даже не о нашей поддержке, это о нашем уважении к военным, которые борются за наше общее настоящее и будущее. Такие художественные проекты — это возможность уменьшить пропасть между гражданским и военным миром и приобщиться к борьбе за свободу, приняв участие в благотворительном сборе на нужды защитниц", — рассказывает соучредитель ОО "Землячки" Ксения Драганюк.

Благотворительная фотовыставка "Вышитая Украина". Фото: Gulliver

Героини одеты в вышиванки из одноименной коллекции "Вышитая Украина", где собраны орнаменты из всех регионов Украины и Автономной Республики Крым.

Благотворительная фотовыставка "Вышитая Украина". Фото: Gulliver

"Бренд SVARGA собрал в "Вышитой Украине" орнаменты разных регионов в пределах области или района. Коллекция сшивает ментально всю страну в единое национальное целое, творит мозаику орнаментов на большой географической карте", — рассказала основательница и CEO бренда SVARGA Наталья Ярыш.

Цель проекта — еще раз напомнить, что нет восточной и западной Украины, есть одна наша целостная и единая страна. Харьковщина, Киевщина, Луганщина, Яворивщина, Донецкая область, Крым — все мы — Украина. А также напомнить о том, что независимо от того, на фронте или в тылу — это общая борьба за свободу.

Благотворительная фотовыставка "Вышитая Украина". Фото: Gulliver

Вместе помогаем и призываем присоединиться вас к благотворительному проекту, призванному поддержать женщин, которые защищают наше настоящее и будущее в Силах обороны Украины. На каждом фотопостере изображен QR-код с банкой общественной организации "Землячки". Все привлеченные средства во время выставки будут направлены на пошив женской тактической формы для женщин-военных. При покупке вышиванки из коллекции "Вышитая Украина" с кодовым словом "Землячки" — SVARGA также передаст 10% на форму для защитниц.

Официальное открытие выставки состоится 2 мая в 17:30, на втором этаже ТРЦ Gulliver. В программе: вступительное слово от организаторов и участниц фотопроекта.

Выставочный проект продлится до 16 мая включительно. А на День вышиванки — приглашаем вас посетить открытую презентацию коллекции с участием защитниц, которая состоится 16 мая в 18:30 в центральном атриуме ТРЦ.

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