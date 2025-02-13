День закоханих в ЕКО МАРКЕТ — поезія, бонуси та атмосфера кохання

Акційний банер з Василем Симоненко. Фото: ЕКО Маркет

До Дня Святого Валентина національна мережа супермаркетів ЕКО МАРКЕТ запустила кампанію, яка поєднує високу українську поезію із сучасними технологіями для покупців. Ініціатива покликана не лише нагадати українцям про красу рідної літератури, але й зробити святкові покупки приємнішими.

"Хочеш — хмари для тебе розвію? Хочеш — землю в дощах утоплю?" — ці безсмертні рядки Василя Симоненка відкривають поетичну добірку, яку ЕКО МАРКЕТ представив у своїх соціальних мережах. Поруч із ними — лірика Андрія Малишка, який оспівував кохані очі, сповнені мрій та сподівань, романтичні зізнання Миколи Вінграновського та філософські роздуми про кохання Івана Драча.

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Акційний банер з Андрієм Малишко. Фото: ЕКО Маркет

"Український погляд на кохання особливий — він поєднує в собі ніжність і силу, відданість і пристрасть. Наші поети завжди знаходили особливі слова, щоб передати всю глибину цього почуття. Ми хочемо, щоб сучасні українці згадали цю прекрасну традицію – освідчуватися в коханні рідною мовою, словами, що йдуть від серця", — розповів заступник генерального директора з маркетингу ЕКО МАРКЕТ Віталій Старомінський.

Акційний банер з Іваном Драчем. Фото: ЕКО Маркет

Поетична ініціатива — це лише частина святкової програми від ЕКО МАРКЕТ. Мережа супермаркетів має і власний спосіб висловлювати любов та вдячність своїм покупцям — через програму лояльності "ЕКО ДЯКА" у мобільному додатку "ЕКО МАРКЕТ".

"Як поети відкривали свої серця через вірші, так і ми відкриваємо своє серце покупцям через спеціальні пропозиції та бонуси в мобільному додатку нашої мережі", — пояснює Віталій Старомінський.

Всі користувачі додатку не лише можуть отримувати спеціальні бонуси за покупки в супермаркеті, якими потім можна розрахуватися, а й першими дізнаються про знижки та акції, які діють в магазинах, в тому числі — і на День святого Валентина.

"Ми віримо, що справжнє кохання проявляється у щоденній турботі. Саме тому наші акції та пропозиції діють не тільки 14 лютого, а протягом усього року. Програма лояльності "ЕКО ДЯКА" — це, в першу чергу, про людяність та близькість до кожного людини, яка прагне економії на покупках щодня", — додають в компанії.

Попри це у час, коли світ стає все більш цифровим, особливо важливо зберігати зв'язок із нашою культурною спадщиною.

Акційний банер з Миколою Вінграновським. Фото: ЕКО Маркет

"ЕКО МАРКЕТ прагне бути більше, ніж просто мережею супермаркетів — ми хочемо бути частиною щоденного життя українців, розділяючи з ними як святкові моменти, так і буденні турботи", — підсумовують в компанії.