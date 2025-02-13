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День влюбленных: ЭКО МАРКЕТ объединяет через поэзию и бонусы

13 февраля 2025 11:00
Марина Кисадели - Редактор
День влюбленных в ЭКО МАРКЕТ - поэзия, бонусы и атмосфера любви
Акционный баннер с Василием Симоненко. Фото: ЭКО Маркет
Марина Кисадели - Редактор

Ко Дню Святого Валентина национальная сеть супермаркетов ЭКО МАРКЕТ запустила кампанию, которая сочетает высокую украинскую поэзию с современными технологиями для покупателей. Инициатива призвана не только напомнить украинцам о красоте родной литературы, но и сделать праздничные покупки более приятными.

"Хочеш — хмари для тебе розвію? Хочеш — землю в дощах утоплю?" — эти бессмертные строки Василия Симоненко открывают поэтическую подборку, которую ЭКО МАРКЕТ представил в своих социальных сетях. Рядом с ними — лирика Андрея Малышко, который воспевал любимые глаза, полные мечтаний и надежд, романтические признания Николая Винграновского и философские размышления о любви Ивана Драча.

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Акционный баннер с Андреем Малышко. Фото: ЭКО Маркет

"Украинский взгляд на любовь особенный  он сочетает в себе нежность и силу, преданность и страсть. Наши поэты всегда находили особые слова, чтобы передать всю глубину этого чувства. Мы хотим, чтобы современные украинцы вспомнили эту прекрасную традицию  признаваться в любви на родном языке, словами, идущими от сердца", — рассказал заместитель генерального директора по маркетингу ЭКО МАРКЕТ Виталий Староминский.

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Акционный баннер с Иваном Драчем. Фото: ЭКО Маркет

Поэтическая инициатива — это лишь часть праздничной программы от ЭКО МАРКЕТ. Сеть супермаркетов имеет и собственный способ выражать любовь и благодарность своим покупателям — через программу лояльности "ЭКО ДЯКА" в мобильном приложении "ЭКО МАРКЕТ".

"Как поэты открывали свои сердца через стихи, так и мы открываем свое сердце покупателям через специальные предложения и бонусы в мобильном приложении нашей сети", — объясняет Виталий Староминский.

Все пользователи приложения не только могут получать специальные бонусы за покупки в супермаркете, которыми потом можно рассчитаться, но и первыми узнают о скидках и акциях, которые действуют в магазинах, в том числе — и на День святого Валентина.

"Мы верим, что настоящая любовь проявляется в ежедневной заботе. Именно поэтому наши акции и предложения действуют не только 14 февраля, а в течение всего года. Программа лояльности "ЭКО ДЯКА"  это, в первую очередь, о человечности и близости к каждому человеку, который стремится к экономии на покупках ежедневно", — добавляют в компании.

Несмотря на это во время, когда мир становится все более цифровым, особенно важно сохранять связь с нашим культурным наследием.

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Акционный баннер с Николаем Винграновским. Фото: ЭКО Маркет

"ЭКО МАРКЕТ стремится быть больше, чем просто сетью супермаркетов  мы хотим быть частью повседневной жизни украинцев, разделяя с ними как праздничные моменты, так и будничные заботы", — заключают в компании.

продукты акция День влюбленных супермаркет ЕкоМаркет 14 февраля

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