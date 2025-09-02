Концерт Diana Gloster у Києві — співачка зібрала кошти для Твоєї опори

Diana Gloster. Фото: пресслужба артистки

27 серпня у Києві відбувся перший сольний концерт співачки Diana Gloster "Вітрила". Понад пів тисячі людей зібралися під вечірнім небом Києва не лише заради музики та живої атмосфери, а й щоб долучитися до благодійної мети вечора.

Diana Gloster дала свій перший сольний концерт

Співачка зібрала шанувальників та гостей на терасі ТРЦ Gulliver, де під відкритим небом заспівала свої хіти. Привітати співачку та інфлюенсерку також прийшли зіркові друзі — Анна Трінчер, Аніта Соловей, Валерія Андріївна, Анастасія Скальницька, Olya Shelby, Таня Самбурська, TAYANNA, Марта Адамчук, та інші.

Українські зірки на концерті Diana Gloster у Києві. Фото: пресслужба артистки

Концерт стартував із драйвової "Мотивації", після якої прозвучали улюблені хіти: "Кисень", "Я у себе є", "Так ніхто ще не кохав" та, звісно, "Вітрила".

Виступ Diana Gloster. Фото: пресслужба артистки

Особливою родзинкою стали дуети з Geed та MARKO KVITKA.

Geed та Diana Gloster. Фото: пресслужба артистки

Важливою частиною концерту став збір коштів на психологічну реабілітацію дітей, які постраждали від війни. Благодійність організували разом із фондом "Твоя опора". Гості могли зробити донат через QR-код на листівках, а також взяти участь в аукціоні, де розіграли картину з підписами українських зірок.

"Я мріяла про цей концерт. Я прагнула, щоб цей вечір став ковтком повітря й нагадуванням, що ми не самі. Музика – це мій спосіб подарувати підтримку й наділити надією. І мені здається, цього разу ми всі дійсно розправили свої вітрила", — поділилась Diana Gloster після концерту.

Концерт Diana Gloster. Фото: пресслужба артистки

Нагадаємо, У свій день народження Diana Gloster презентувала свій новий трек.

Також раніше YAKTAK пояснив, чому дав концерт в день масованої атаки по столиці, під час якої загинули десятки людей.