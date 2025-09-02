Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Актуально Diana Gloster зібрала перший сольний концерт з благодійною метою

Diana Gloster зібрала перший сольний концерт з благодійною метою

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 20:17
Концерт Diana Gloster у Києві — співачка зібрала кошти для Твоєї опори
Diana Gloster. Фото: пресслужба артистки

27 серпня у Києві відбувся перший сольний концерт співачки Diana Gloster "Вітрила". Понад пів тисячі людей зібралися під вечірнім небом Києва не лише заради музики та живої атмосфери, а й щоб долучитися до благодійної мети вечора.

Новини.LIVE розповідають подробиці.

Реклама
Читайте також:

Diana Gloster дала свій перший сольний концерт

Співачка зібрала шанувальників та гостей на терасі ТРЦ Gulliver, де під відкритим небом заспівала свої хіти. Привітати співачку та інфлюенсерку також прийшли зіркові друзі — Анна Трінчер, Аніта Соловей, Валерія Андріївна, Анастасія Скальницька, Olya Shelby, Таня Самбурська, TAYANNA, Марта Адамчук, та інші.

Концерт Diana Gloster у Києві - фото
Українські зірки на концерті Diana Gloster у Києві. Фото: пресслужба артистки

Концерт стартував із драйвової "Мотивації", після якої прозвучали улюблені хіти: "Кисень", "Я у себе є", "Так ніхто ще не кохав" та, звісно, "Вітрила".

Концерт Diana Gloster у Києві - фото
Виступ Diana Gloster. Фото: пресслужба артистки

Особливою родзинкою стали дуети з Geed та MARKO KVITKA.

Концерт Diana Gloster у Києві - фото
Geed та Diana Gloster. Фото: пресслужба артистки

Важливою частиною концерту став збір коштів на психологічну реабілітацію дітей, які постраждали від війни. Благодійність організували разом із фондом "Твоя опора". Гості могли зробити донат через QR-код на листівках, а також взяти участь в аукціоні, де розіграли картину з підписами українських зірок.

"Я мріяла про цей концерт. Я прагнула, щоб цей вечір став ковтком повітря й нагадуванням, що ми не самі. Музика – це мій спосіб подарувати підтримку й наділити надією. І мені здається, цього разу ми всі дійсно розправили свої вітрила", — поділилась Diana Gloster після концерту.

Концерт Diana Gloster у Києві - фото
Концерт Diana Gloster. Фото: пресслужба артистки

Нагадаємо, У свій день народження Diana Gloster презентувала свій новий трек.

Також раніше YAKTAK пояснив, чому дав концерт в день масованої атаки по столиці, під час якої загинули десятки людей.

концерт шоу благодійність українські зірки співачка
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації