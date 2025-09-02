Видео
Diana Gloster собрала сольный концерт с благотворительной целью

Diana Gloster собрала сольный концерт с благотворительной целью

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 20:17
Концерт Diana Gloster в Киеве — певица собрала средства для Твоей опоры
Диана Глостер. Фото: пресс-служба артистки

27 августа в Киеве состоялся первый сольный концерт певицы Diana Gloster "Паруса". Более полутысячи человек собрались под вечерним небом Киева не только ради музыки и живой атмосферы, но и чтобы приобщиться к благотворительной цели вечера.

Новини.LIVE рассказывают подробности.

Diana Gloster дала свой первый сольный концерт

Певица собрала поклонников и гостей на террасе ТРЦ Gulliver, где под открытым небом спела свои хиты. Поздравить певицу и инфлюенсера также пришли звездные друзья — Анна Тринчер, Анита Соловей, Валерия Андреевна, Анастасия Скальницкая, Olya Shelby, Таня Самбурская, TAYANNA, Марта Адамчук, и другие.

Концерт Diana Gloster у Києві - фото
Украинские звезды на концерте Diana Gloster в Киеве. Фото: пресс-служба артистки

Концерт стартовал с драйвовой "Мотивації", после которой прозвучали любимые хиты: "Кисень", "Я у себе є", "Так ніхто ще не кохав" и, конечно, "Вітрила".

Концерт Diana Gloster у Києві - фото
Выступление Diana Gloster. Фото: пресс-служба артистки

Особой изюминкой стали дуэты с Geed и MARKO KVITKA.

Концерт Diana Gloster у Києві - фото
Geed и Diana Gloster. Фото: пресс-служба артистки

Важной частью концерта стал сбор средств на психологическую реабилитацию детей, пострадавших от войны. Благотворительность организовали вместе с фондом "Твоя опора". Гости могли сделать донат через QR-код на открытках, а также принять участие в аукционе, где разыграли картину с подписями украинских звезд.

"Я мечтала об этом концерте. Я хотела, чтобы этот вечер стал глотком воздуха и напоминанием, что мы не одни. Музыка - это мой способ подарить поддержку и наделить надеждой. И мне кажется, на этот раз мы все действительно расправили свои паруса", — поделилась Diana Gloster после концерта.

Концерт Diana Gloster у Києві - фото
Концерт Diana Gloster. Фото: пресс-служба артистки

Напомним, в свой день рождения Diana Gloster презентовала свой новый трек.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
