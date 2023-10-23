"++ для ЗСУ" від Фонду Вадима Столара

Фонд Вадима Столара допомагає військовим. Фото: Info Stolarfond

Фонд Вадима Столара понад рік реалізує комплексний проєкт "++ для ЗСУ", який об'єднав більш ніж десяток різних напрямів допомоги захисникам України — від постачання амуніції та спорядження до передання засобів облаштування прикордонних смуг і високотехнологічного обладнання.

Як вдалося поєднати такі різні напрями в одному проєкті, як це підвищило ефективність підтримки і як змінилися за цей час потреби фронту – у нашому матеріалі.

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Військові поряд технікою, наданою Фондом Вадима Столара. Фото: Вадим Редька

Перші дні допомоги

Від самого початку повномасштабного російського вторгнення Фонд Вадима Столара переналаштувався з мирних видів діяльності на підтримку військових, бійців ТРО та цивільних, які постраждали внаслідок ворожої агресії. У перші тижні діяльність Фонду було сфокусовано на Києві та Київській області, а також на прифронтових регіонах.

"Ми бралися за все, за будь-яку допомогу захисникам міста: збирали та відправляли медикаменти, амуніцію, годували бійців гарячою їжею, знаходили транспорт, — згадує директор Фонду Андрій Фещенко. — По суті, ми були на той момент однією великою волонтерською командою, в якій кожен міг принести запит від військових, виступити з ініціативою та оголосити загальний збір".

Проте дуже швидко ситуація змінилася. Після того, як ворог був відкинутий, була значно розширена географія діяльності, з'явилися й активно розвивалися нові напрями допомоги. Допомагати, як раніше, усім світом і всім одразу стало неможливо. Потрібно було ухвалювати принципове рішення – вибрати кілька напрямів допомоги та зосередитися тільки на них, або почати будівництво комплексного великого проєкту, орієнтованого на військових, що містить організацію всіх процесів – від аналізу реальних потреб до організації постачань і зворотного зв'язку. Фонд Вадима Столара пішов саме другим шляхом.

Дрони, передані Фондом Вадима Столара. Фото: Вадим Редька

Проєкт "++ для ЗСУ" від ідеї до реалізації

“Задум "++ для ЗСУ" виник минулої осені. Ми думали над назвою для проєкту – і у нас з'явилася ідея про "++ для ЗСУ" — адже "++" на військовому сленгу означає "все OK", "все добре", а це і є наша мета – щоб у наших захисників все було добре. І всі наші зусилля, всі напрями допомоги спрямовані саме на це. Ми прагнемо максимально убезпечити бійців та полегшити їхню важку роботу, дати їм перевагу у спостереженні, мобільності, захищеності”, — пояснила волонтерка Фонду Вадима Столара Наталія Приходько.

"Ми бачили, що запитів від військових дуже багато, і для більшої ефективності допомогу потрібно систематизувати та узагальнити. А ще ми зрозуміли, що запити від військових постійно змінюються, і сфокусуватися на чомусь одному просто не вийде. Наприклад, з’ясувалося, що є великий запит на сезонну амуніцію – ми запустили приймання заявок, закупили екіпірування та доставили бійцям. Стало відомо про брак засобів облаштування прикордонної смуги у прикордонників – ми допомогли спеціальним спорядженням. Після підриву греблі Каховського водосховища російськими терористами знадобилися моторні човни для порятунку людей — ми доставили їх морським піхотинцям. І ми дуже раді були дізнатися, що після завершення рятувальної операції ці човни ще неодноразово стали в пригоді нашим бійцям", — додала Наталія Приходько.

Важливим напрямом проєкту "++ для ЗСУ" є пошук та передання військовим високотехнологічного спорядження. Причому, як зазначають у Фонді Вадима Столара, потреби в такому спорядженні в українських військових можуть змінюватися.



"Так, ми продовжуємо передавати на потреби фронту і амуніцію, і спорядження, і транспортні засоби, але дедалі більше запити військових зміщуються у бік високотехнологічного спорядження. Причому ці запити також змінюються. Якщо спочатку найбільше були потрібні безпілотники-спостерігачі, які допомагають вести розвідку та наводити артилерію, то потім, коли ворог сам опанував таку техніку, почали частіше запитувати — і отримувати від нас — системи для боротьби з БпЛА противника. Сьогодні чи не основний запит від наших бійців — на FPV-дрони-камікадзе. Ось тільки нещодавно передали підрозділу ССО близько 60 таких "пташок"", — зазначив Андрій Фещенко.

Військові поряд з автомобілями, наданою Фондом Вадима Столара. Фото: Вадим Редька

Короткі підсумки

Волонтери Фонду Вадима Столара особливо наголошують, що зведення різних напрямів допомоги в один спільний проєкт "++ для ЗСУ" та налагодження спільних процесів і процедур допомогли налагодити безперебійну роботу з оперативної фіксації запитів військових, пошуку необхідного їм спорядження та техніки, закупівлі (часто за кордоном), доставленні та, зрештою, передачі їх безпосередньо до бойових підрозділів. Тепер і команді Фонду працювати легше, і бійці отримують все необхідне швидше та у більших обсягах.

Завдяки такій організації за рік реалізації проєкту "++ для ЗСУ" наші захисники, зокрема, отримали від Фонду Вадима Столара 43 120 одиниць військового спорядження, інструментів та одягу, 567 одиниць високотехнологічної техніки та 51 одиницю позашляховиків, бронеавтомобілів та моторних човнів.

"Ми з перших днів масштабного вторгнення ворога прагнемо всебічно підтримувати наших захисників. Проєкт "++ для ЗСУ" був створений для того, щоб робити це найбільш ефективно, у найкоротші терміни, надаючи бійцям саме те, що їм потрібне тут і зараз. Над досягненням цієї мети понад рік злагоджено працює велика команда волонтерів, і я хочу подякувати кожному з них за ті неймовірні зусилля, які вони докладають у режимі 24/7 для максимальної підтримки наших військових та наближення нашої Перемоги", — резюмував Вадим Столар.