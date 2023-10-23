"++ для ВСУ" от Фонда Вадима Столара

Фонд Вадима Столара помогает военным. Фото: Info Stolarfond

Фонд Вадима Столара более года реализует комплексный проект "++ для ВСУ", объединивший более десятка различных направлений помощи защитникам Украины — от поставок амуниции и снаряжения до передачи средств обустройства пограничных полос и высокотехнологичного оборудования.

Как удалось соединить такие разные направления в одном проекте, как это повысило эффективность поддержки и как изменились за это время потребности фронта — в нашем материале.

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Военные наряду с техникой, предоставленной Фондом Вадима Столара. Фото: Вадим Редька

Первые дни помощи

С самого начала полномасштабного российского вторжения Фонд Вадима Столара перенастроился по мирным видам деятельности вподдержку военных , бойцов ТРО и гражданских, пострадавших в результате враждебной агрессии. В первые недели деятельность Фонда была сфокусирована в Киеве и Киевской области, а также на прифронтовых регионах.

"Мы брались за все, за любую помощь защитникам города: собирали и отправляли медикаменты, амуницию, кормили бойцов горячей едой, находили транспорт, — вспоминает директор Фонда Андрей Фещенко. — По сути, мы были на тот момент одной большой волонтерской командой, в которой каждый мог принести запрос от военных, выступить с инициативой и объявить общий сбор".

Однако очень быстро ситуация изменилась. После того, как враг был отброшен, была значительно расширена география деятельности, появились и активно развивались новые направления помощи. Помогать по-прежнему всем миром и всем сразу стало невозможно. Требовалось принимать принципиальное решение — выбрать несколько направлений помощи и сосредоточиться только на них, или начать строительство комплексного крупного проекта, ориентированного на военных, содержащий организацию всех процессов — от анализа реальных потребностей до организации поставок и обратной связи. Фонд Вадима Столара пошел именно по другому пути.

Дроны, переданные Фондом Вадима Столара. Фото: Вадим Редька

Проект "++ для ВСУ" от идеи к реализации

“Замысел "++ для ВСУ" возник прошлой осенью. Мы думали над названием для проекта - и у нас появилась идея о "++ для ВСУ" — ведь "++" на военном сленге означает "все OK", "все хорошо", а это и есть наша цель - чтобы у наших защитников все было хорошо. И все наши усилия, все направления помощи направлены именно на это. Мы стремимся максимально обезопасить бойцов и облегчить их тяжелую работу, дать им преимущество в наблюдении, мобильности, защищенности", — объяснила волонтер Фонда Вадима Столара Наталья Приходько.

"Мы видели, что запросов от военных очень много, и для большей эффективности помощь нужно систематизировать и обобщить. А еще мы поняли, что запросы от военных постоянно меняются, и сфокусироваться на чем-то одном просто не получится. Например, выяснилось, что есть большой запрос на сезонную амуницию — мы запустили прием заявок, закупили экипировку и доставили бойцам, стало известно о нехватке средств обустройства пограничной полосы у пограничников — мы помогли специальным снаряжением. понадобились моторные лодки для спасения людей — мы доставили их морским пехотинцам. И мы очень рады были узнать, что после завершения спасательной операции эти лодки еще неоднократно пригодились нашим бойцам", — добавила Наталья Приходько.

Важным направлением проекта "++ для ВСУ" является поиск и передача военным высокотехнологичным снаряжением. Причем, как отмечают в Фонде Вадима Столара, потребности такого снаряжения у украинских военных могут меняться.



«Да, мы продолжаем передавать на нужды фронта и амуницию, и снаряжение, и транспортные средства, но все больше запросы военных смещаются в сторону высокотехнологичного снаряжения. наводить артиллерию, то потом, когда враг сам овладел такой техникой, стали чаще спрашивать — и получать от нас — системы для борьбы с БпЛА противника.Сегодня едва ли не основной запрос от наших бойцов — на FPV-дроны-камикадзе. Вот только недавно передали подразделению ССО около 60 таких "птичек", — отметил Андрей Фещенко.

Военные рядом с автомобилями, предоставленными Фондом Вадима Столара. Фото: Вадим Редька

Краткие итоги

Волонтеры Фонда Вадима Столара особо подчеркивают, что возведение различных направлений помощи в один общий проект "++ для ВСУ" и налаживание совместных процессов и процедур помогли наладить бесперебойную работу по оперативной фиксации военных запросов, поиску необходимого им снаряжения и техники, закупки (часто за рубежом ), доставлении и, наконец, передачи их непосредственно в боевые подразделения. Теперь и команде Фонда работать легче и бойцы получают все необходимое быстрее и в больших объемах.

Благодаря такой организации за год реализации проекта "++ для ВСУ" наши защитники, в частности, получили от Фонда Вадима Столара 43 120 единиц военного снаряжения, инструментов и одежды, 567 единиц высокотехнологичной техники и 51 единицу внедорожников, бронеавтомобилей и моторных лодок.

"Мы с первых дней масштабного вторжения врага стремимся всесторонне поддерживать наших защитников. Проект "++ для ВСУ" был создан для того, чтобы делать это наиболее эффективно, в кратчайшие сроки, предоставляя бойцам именно то, что им нужно здесь и сейчас. Над достижением этой цели более года слаженно работает большая команда волонтеров, и я хочу поблагодарить каждого из них за те невероятные усилия, которые они прилагают в режиме 24/7 для максимальной поддержки наших военных и приближения нашей Победы", — резюмировал Вадим Столар.