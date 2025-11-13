Відео
До 20% кешбеку — ПриватБанк готує картки клієнтів до розпродажу

Дата публікації: 13 листопада 2025 11:00
Оновлено: 20:02
До 20% кешбеку — ПриватБанк прокачує картки клієнтів до сезону розпродажів
ПриватБанк готує картки до розпродажу. Фото: ПриватБанк

До 20% кешбеку в "Привіт", кешбек та вигідні умови на "Оплату частинами" і кредитні канікули на додачу: ПриватБанк прокачує картки клієнтів до сезону розпродажів.

ПриватБанк розпочинає сезон особливо вигідних пропозицій для клієнтів в сезон розпродажів  — "Зелена п’ятниця", який відкритий з 11 листопада та дає можливість купувати з картками ПриватБанку як в Україні, так і за кордоном за найбільшими за рік знижками та кешбеками від програми лояльності "Привіт" в Приват24.

Читайте також:

Для всіх клієнтів ПриватБанку на "Зелену п’ятницю" діятимуть кешбеки до 20% при оплаті картками в кафе і ресторанах, магазинах одягу та дитячих товарів, покупку гаджетів та побутової техніки, стройматеріалів та оплату палива на АЗС, а також за товари для краси і здоров’я.

ПриватБанк
Зелена п'ятниця від ПриватБанку. Фото: ПриватБанк

До 10% кешбеку отримають клієнти ПриватБанку при оплаті покупок Конвертом. Тож якщо ви накопичували на покупки на Конверті, то в період розпродажів можна розраховуватись зручно і вигідно — просто привяжіть Конверт до GooglePay чи ApplePay.

Для нових користувачів кредитних карток ПриватБанку в сезон "Зеленої п’ятниці" діятиме подовжений грейс період: нові клієнти карток "Універсальна" зможуть користуватися кредитними коштами 3 місяці без комісій. Також кешбеки отримають  всі нові клієнти сервісу "Оплати частинами".

Для наших клієнтів — військових діятимуть підвищені кешбеки на покупку електроніки, побутової техніки та ліків,за оплату палива на АЗС та оплату будівельних матеріалів та послуг доставки.

Вперше в "Зеленій п’ятниці" з'явилися кешбеки для ФОПів — до 7% при оплаті картками товарів для будівництва і ремонту, послуг доставки, палива на АЗС та електроніки і побутової техніки. Для молоді в ПриватБанку доступний підвищений кешбек до 8% на розваги, ресторани, кафе та бари, покупку електроніки і товарів в супермаркетах та продуктових крамницях. Для ІТ фахівців діятиме особливий кешбек 7% на одяг та дитячі товари і оплату палива на АЗС.

Для тих, хто звик купувати на закордонних сайтах, кешбек за оплату покупок картками ПриватБанку становить 7%. Спеціальна програма кешбеків розроблена і для геймерів — від 10% за оплату річних підписок на ігри до 7% кешбеку на розваги, кафе і ресторани  та енергозберігаючу техніку.

3 картками ПриватБанку Visa клієнти отримають знижки 10% на покупки техніки Apple від Asbis (27.11 — 01.12.2025), 10% знижки на MakeUp, від 7% до 10% знижки в Епіцентрі та 5% знижок в Comfv до кінця 2025 року. А з картками ПриватБанку Mastercard користувачі матимуть знижку 5-7% на покупки на Rozetka.

Щоб схопити найкращі персональні кешбеки та знижки "Зеленої п’ятниці" в ПриватБанку, протягом двох тижнів тицяйте на долоньку програми лояльності "Привіт" у Приват24 та активуйте найбільш цікаві пропозиції банку та партнерів.

ПриватБанк банки Приват24 кешбек картка
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
