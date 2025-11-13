Видео
До 20% кэшбэка — ПриватБанк готовит карты клиентов к распродаже

Дата публикации 13 ноября 2025 11:00
обновлено: 20:02
До 20% кэшбэка — ПриватБанк прокачивает карты клиентов к сезону распродаж
ПриватБанк готовит карты к распродаже. Фото: ПриватБанк

До 20% кэшбэка в "Привет", кэшбэк и выгодные условия на "Оплату частями" и кредитные каникулы в придачу: ПриватБанк прокачивает карты клиентов к сезону распродаж.

ПриватБанк начинает сезон особо выгодных предложений для клиентов в сезон распродаж — "Зеленая пятница", который открыт с 11 ноября и дает возможность покупать с картами ПриватБанка как в Украине, так и за рубежом по самым большим за год скидкам и кэшбэкам от программы лояльности "Привет" в Приват24.

Для всех клиентов ПриватБанка на "Зеленую пятницу" будут действовать кэшбэки до 20% при оплате картами в кафе и ресторанах, магазинах одежды и детских товаров, покупке гаджетов и бытовой техники, стройматериалов и оплате топлива на АЗС, а также за товары для красоты и здоровья.

ПриватБанк
Зеленая пятница от ПриватБанка. Фото: ПриватБанк

До 10% кэшбэка получат клиенты ПриватБанка при оплате покупок Конвертом. Поэтому если вы накапливали на покупки на Конверте, то в период распродаж можно рассчитываться удобно и выгодно — просто привяжите Конверт к GooglePay или ApplePay.

Для новых пользователей кредитных карт ПриватБанка в сезон "Зеленой пятницы" будет действовать продленный грейс период: новые клиенты карт "Универсальная" смогут пользоваться кредитными средствами 3 месяца без комиссий. Также кэшбэки получат все новые клиенты сервиса "Оплаты частями".

Для наших клиентов — военных будут действовать повышенные кэшбэки на покупку электроники, бытовой техники и лекарств, за оплату топлива на АЗС и оплату строительных материалов и услуг доставки.

Впервые в "Зеленой пятнице" появились кэшбэки для ФОПов — до 7% при оплате картами товаров для строительства и ремонта, услуг доставки, топлива на АЗС и электроники и бытовой техники. Для молодежи в ПриватБанке доступен повышенный кэшбэк до 8% на развлечения, рестораны, кафе и бары, покупку электроники и товаров в супермаркетах и продуктовых магазинах. Для ИТ специалистов будет действовать особый кэшбэк 7% на одежду и детские товары и оплату топлива на АЗС.

Для тех, кто привык покупать на зарубежных сайтах, кэшбек за оплату покупок картами ПриватБанка составляет 7%. Специальная программа кэшбэков разработана и для геймеров — от 10% за оплату годовых подписок на игры до 7% кэшбэка на развлечения, кафе и рестораны и энергосберегающую технику.

3 картами ПриватБанка Visa клиенты получат скидки 10% на покупки техники Apple от Asbis (27.11 — 01.12.2025), 10% скидки на MakeUp, от 7% до 10% скидки в Эпицентре и 5% скидок в Comfv до конца 2025 года. А с картами ПриватБанка Mastercard пользователи будут иметь скидку 5-7% на покупки на Rozetka.

Чтобы схватить лучшие персональные кэшбэки и скидки "Зеленой пятницы" в ПриватБанке, в течение двух недель тыкайте на ладошку программы лояльности "Привет" в Приват24 и активируйте наиболее интересные предложения банка и партнеров.

ПриватБанк банки Приват24 кэшбэк карточка
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
