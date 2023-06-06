Стало відомо, що побудують на місці Каховської ГЕС

Каховська ГЕС. Фото: google

Сьогодні, 6 червня, окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка не підлягає відновленню. Стало відомо, що побудують на місці зруйнованої станції.

Про це повідомив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі телемарафону.

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Ігор Сирота сказав, що росіяни повністю зруйнували Каховську ГЕС. Там відбувається розмив гідроспоруд. Однак, на її місці будуватимуть ще потужнішу станцію.

"Станція відновленню не підлягає, її повністю зруйновано. Відбувається розмив гідроспоруд і ми розуміємо, що нам доведеться дуже швидко будувати нову станцію. Ми побудуємо на тому самому місці красивішу і потужнішу станцію", — запевнив він.

І додав, що вже сьогодні фахівці обговорювали, як після деокупації швидко перегородити греблю і подати ресурс із верхніх водосховищ. Це дозволить забезпечити ним три-чотири області, які страждатимуть від нестачі води.

"Ми заощаджуватимемо воду, щоб, коли буде необхідно наповнити Каховське водосховище, ми швидко його наповнили для забезпечення водою (постраждалих) областей", — сказав керівник Укргідроенерго.

Сирота відзначив, що на засіданні РНБО поставили завдання пробурити додаткові свердловини в Херсонській і Миколаївській областях, щоб отримати прісну воду. Також здійснять перекидання води з дніпровського каскаду до Кривого Рогу.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Додамо, вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.

В Укренерго заявили, що підрив станції не вплине на роботу енергосистеми.