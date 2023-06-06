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Судьба Каховской ГЭС: стало известно, что построят на месте разрушенной станции

6 июня 2023 17:05
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Стало известно, что построят на месте Каховской ГЭС
Каховская ГЭС. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сегодня, 6 июня, оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, которая не подлежит восстановлению. Стало известно, что построят на месте разрушенной станции.

Об этом сообщил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире телемарафона.

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Игорь Сирота сказал, что россияне полностью разрушили Каховскую ГЭС. Там происходит размыв гидросооружений. Однако на ее месте будут строить более мощную станцию.

"Станция восстановлению не подлежит, она полностью разрушена. Происходит размыв гидросооружений и мы понимаем, что нам придется очень быстро строить новую станцию. Мы построим на том же месте более красивую и мощную станцию", — заверил он.

И добавил, что уже сегодня специалисты обсуждали, как после деоккупации быстро перегородить дамбу и предоставить ресурс из верхних водохранилищ. Это позволит обеспечить им три-четыре области, которые будут страдать от нехватки воды.

"Мы будем экономить воду, чтобы, когда необходимо будет наполнить Каховское водохранилище, мы быстро его наполнили для обеспечения водой (пострадавших) областей", — сказал руководитель Укргидроэнерго.

Сирота отметил, что на заседании СНБО была поставлена задача пробурить дополнительные скважины в Херсонской и Николаевской областях, чтобы получить пресную воду. Также осуществят опрокидывание воды из днепровского каскада в Кривой Рог.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.

Добавим, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.

В Укрэнерго заявили, что взрыв станции не повлияет на работу энергосистемы.

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