Доступне крісло колісне: Харків отримав допомогу для людей з обмеженими можливостями

Волонтер фонду Future For Ukraine та заступниця Харківського міського голови перевіряють крісла колісні. Фото: Новини.LIVE

Волонтери фонду Future For Ukraine в межах спільного українсько-японського проєкту Japan Wheelchair Program for Ukraine передали 305 нових крісел колісних на потреби Територіального центру надання соціальних послуг Салтівського району міста Харкова.

Допомога Харкову

Отримані крісла колісні вже невдовзі почнуть видаватися мешканцям Харкова, які постраждалим від війни на території України та не мають змоги пересуватися самостійно.

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"Ми почнемо працювати з нашим реєстром людей, які потребують крісел, і будемо доставляти їх. Крім того, в нас є соціальні заклади, які теж їх потребують", — розповідає заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

Крісла колісні, передані Харкову. Фото: Новини.LIVE

Харків як прифронтове місто зараз має велику потребу в засобах реабілітації, але вона була ще до війни. Наразі в місті налічується до 1500 людей, які потребують крісел колісних для особистого вжитку.

"Наш фонд Future For Ukraine передав цю допомогу Харкову завдяки нашим донорам з Японії та меценату Вадиму Столару. В цей непростий час ми маємо змогу допомагати людям, які цього потребують", — розповідає волонтер фонду Андрій Петрук.

Світлана Горбунова-Рубан та Андрій Петрук. Фото: Новини.LIVE

В межах проєкту Japan Wheelchair Program for Ukraine на потреби українців вже було здійснено три передачі крісел загальною кількістю 453 штук.

Першу партію 100 крісел колісних фонд передав до м. Іванків у березні 2023 року, яке перебувало на межі гуманітарної кризи. Друга партія, яка складалася з 138 крісел колісних, була передана місту Збаражу на Тернопільщині та розподілена між місцевими лікарнями, де проходять лікування українські захисники та захисниці.

Третю партію — 215 крісел колісних — фонд передав на запит представників Луганської обласної державної адміністрації на потреби переселенців з прифронтових територій. Також у межах проєкту 13 крісел колісних отримала Національна дитяча спеціалізована лікарня МОЗ України "Охматдит", щоб підтримувати мобільність маленьких пацієнтів, які цього потребують.