Доступное колесное кресло: Харьков получил помощь для людей с ограниченными возможностями

Волонтер фонда "Future For Ukraine" и заместитель Харьковского городского головы проверяют колесные кресла. Фото: Новини.LIVE

Волонтеры фонда "Future For Ukraine" в рамках совместного украинско-японского проекта Japan Wheelchair Program for Ukraine передали 305 новых колёсных кресел на нужды Территориального центра предоставления социальных услуг Салтовского района города Харькова.

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Полученные кресла колесные уже вскоре начнут выдаваться жителям Харькова, которые пострадали от войны на территории Украины и не могут передвигаться самостоятельно.

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"Мы начнем работать с нашим реестром людей, нуждающихся в креслах и будем доставлять их. Кроме того, у нас есть социальные учреждения, которые тоже в них нуждаются", — рассказывает заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

Кресла колесные переданы Харькову. Фото: Новини.LIVE

Харьков, как прифронтовый город, сейчас очень нуждается в средствах реабилитации, но она была еще до войны. Сейчас в городе насчитывается до 1500 человек, нуждающихся в колёсных креслах для личного потребления.

"Наш фонд "Future For Ukraine" передал эту помощь Харькову благодаря нашим донорам из Японии и меценату Вадиму Столару. В это непростое время мы можем помогать людям, которые в этом нуждаются", — рассказывает волонтер фонда Андрей Петрук.

Светлана Горбунова-Рубан и Андрей Петрук. Фото: Новини.LIVE

В рамках проекта Japan Wheelchair Program for Ukraine на нужды украинцев уже было осуществлено три передачи кресел общим количеством 453 штук.

Первую партию 100 кресел колесных фонд передал г. Иванков в марте 2023 года, которое находилось на грани гуманитарного кризиса. Вторая партия, которая состояла из 138 колёсных кресел, была передана городу Збаражу на Тернопольщине и распределена между местными больницами, где проходят лечение украинские защитники и защитницы.

Третью партию — 215 кресел колесных — фонд передал по запросу представителей Луганской областной государственной администрации на нужды переселенцев с прифронтовых территорий. Также в рамках проекта 13 кресел колесных получила Национальная детская специализированная больница МОЗ Украины "Охматдет", чтобы поддерживать мобильность маленьких пациентов, нуждающихся в этом.